Беспилотники атаковали танкер с нефтью у берегов Турции

2026-03-26T09:14+0300

СТАМБУЛ, 26 мар - ПРАЙМ. Неизвестные БПЛА атаковали перевозивший 140 тысяч тонн нефти танкер турецкой компании ALTURA в Черном море у берегов Турции, судно повреждено, экипаж запросил помощь, сообщает турецкий телеканал NTV. "В Черном море в 15 милях от Босфора нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке БПЛА, произошел мощный взрыв. На танкере 140 тысяч тонн нефти", - говорится в сообщении телеканала. По информации NTV, экипаж запросил помощь, у судна повреждены мостик и машинное отделение. Экипаж состоит из 27 граждан Турции, они не пострадали.

