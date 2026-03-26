Беспилотники атаковали танкер с нефтью у берегов Турции
Неизвестные БПЛА атаковали перевозивший 140 тысяч тонн нефти танкер турецкой компании ALTURA в Черном море у берегов Турции, судно повреждено, экипаж запросил... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T09:14+0300
СТАМБУЛ, 26 мар - ПРАЙМ. Неизвестные БПЛА атаковали перевозивший 140 тысяч тонн нефти танкер турецкой компании ALTURA в Черном море у берегов Турции, судно повреждено, экипаж запросил помощь, сообщает турецкий телеканал NTV. "В Черном море в 15 милях от Босфора нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке БПЛА, произошел мощный взрыв. На танкере 140 тысяч тонн нефти", - говорится в сообщении телеканала. По информации NTV, экипаж запросил помощь, у судна повреждены мостик и машинное отделение. Экипаж состоит из 27 граждан Турции, они не пострадали.
NTV: беспилотники атаковали нефтяной танкер ALTURA у берегов Турции в Черном море