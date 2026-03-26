В Турции сообщили подробности атаки на танкер с нефтью

Танкер ALTURA был атакован в Черном море, вероятнее всего, не БПЛА, а безэкипажным катером, заявил в четверг министр транспорта и инфраструктуры Турции...

2026-03-26T10:41+0300

СТАМБУЛ, 26 мар - ПРАЙМ. Танкер ALTURA был атакован в Черном море, вероятнее всего, не БПЛА, а безэкипажным катером, заявил в четверг министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Ранее турецкие СМИ сообщили, что неизвестные БПЛА атаковали танкер ALTURA в Черном море у берегов Турции, судно повреждено, экипаж запросил помощь. "Нет, речь не о БПЛА, вероятнее всего, удар был нанесен безэкипажным катером, причем намеренно по машинному отделению, чтобы вывести из строя судно. Специалисты выяснят, что произошло на самом деле, в любом случае зафиксирован взрыв после внешнего воздействия. Проблем со здоровьем экипажа нет, все они турки. Мы направили специалистов на место происшествия", - заявил министр телеканалу 24 TV.Министр уточнил, что судно принадлежит иностранной компании, но управляется турецкой. При этом турецкие власти пока не выяснили, какая компания владеет танкером. Министр подтвердил, что у судна повреждены мостик и машинное отделение.

