Трамп сделал громкое заявление об Украине - 26.03.2026, ПРАЙМ
Трамп сделал громкое заявление об Украине
Президент США Дональд Трамп обратил внимание на материал о том, что США перехватили переписку украинских чиновников о том, как им перенаправить выделенные Киеву | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T16:45+0300
2026-03-26T16:46+0300
16:45 26.03.2026 (обновлено: 16:46 26.03.2026)
 
Трамп сделал громкое заявление об Украине

© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обратил внимание на материал о том, что США перехватили переписку украинских чиновников о том, как им перенаправить выделенные Киеву на энергетику деньги на финансирование предвыборной кампании Джо Байдена в случае его выдвижения в 2024 году.
Трамп опубликовал ссылку на материал об этом информационного портала Just The News, который ознакомился с содержанием рассекреченного отчета разведслужб США конца 2022 года.
"Украинское правительство и неустановленные сотрудники правительства США через USAID в Киеве, как сообщается, разработали план, который предусматривал выделение Украине сотен миллионов долларов американских налогоплательщиков на финансирование инфраструктурного проекта, которые были бы использованы как прикрытие для перевода примерно 90% выделенной суммы Национальному комитету Демократической партии", — приводит портал выдержку из документа.
В нем упоминаются двое американских подрядчиков, через которых предполагалось вывести деньги, но их имена пока засекречены.
"Большую часть средств перенаправили бы в предвыборный штаб Джо Байдена так, чтобы нельзя было отследить, откуда именно они поступили", — говорится в отчете.
Другие подробности портал не приводит.
В 2024 году Камала Харрис стала номинантом от демократов после отказа Джо Байдена от участия в кампании. Она также потерпела поражение от Трампа, который одержал победу и по числу голосов, и по доле голосов выборщиков.
