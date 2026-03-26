Трамп сделал громкое заявление об Украине

2026-03-26T16:45+0300

МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обратил внимание на материал о том, что США перехватили переписку украинских чиновников о том, как им перенаправить выделенные Киеву на энергетику деньги на финансирование предвыборной кампании Джо Байдена в случае его выдвижения в 2024 году.Трамп опубликовал ссылку на материал об этом информационного портала Just The News, который ознакомился с содержанием рассекреченного отчета разведслужб США конца 2022 года."Украинское правительство и неустановленные сотрудники правительства США через USAID в Киеве, как сообщается, разработали план, который предусматривал выделение Украине сотен миллионов долларов американских налогоплательщиков на финансирование инфраструктурного проекта, которые были бы использованы как прикрытие для перевода примерно 90% выделенной суммы Национальному комитету Демократической партии", — приводит портал выдержку из документа.В нем упоминаются двое американских подрядчиков, через которых предполагалось вывести деньги, но их имена пока засекречены."Большую часть средств перенаправили бы в предвыборный штаб Джо Байдена так, чтобы нельзя было отследить, откуда именно они поступили", — говорится в отчете.Другие подробности портал не приводит.В 2024 году Камала Харрис стала номинантом от демократов после отказа Джо Байдена от участия в кампании. Она также потерпела поражение от Трампа, который одержал победу и по числу голосов, и по доле голосов выборщиков.

https://1prime.ru/20260326/zelenskiy-868653811.html

https://1prime.ru/20260320/ukraina-868481227.html

