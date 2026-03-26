Иран предложил передать США восемь танкеров с нефтью, утверждает Трамп - 26.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Иран предложил передать США восемь танкеров с нефтью, утверждает Трамп
ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Иран якобы выступил с предложением передать США восемь танкеров с нефтью, которые ходят под флагами Пакистана, утверждает президент США Дональд Трамп. "Они сказали, что для того, чтобы доказать вам, что мы настоящие, надежные и что мы здесь, они предоставят восемь танкеров с нефтью... восемь больших танкеров с нефтью... Они были настоящими, и, кажется, ходили под пакистанским флагом", - сказал Трамп в ходе встречи с кабинетом министров.
20:00 26.03.2026
 
Иран предложил передать США восемь танкеров с нефтью, утверждает Трамп

Трамп: Иран выступил с предложением передать США 8 танкеров с нефтью

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Иран якобы выступил с предложением передать США восемь танкеров с нефтью, которые ходят под флагами Пакистана, утверждает президент США Дональд Трамп.
"Они сказали, что для того, чтобы доказать вам, что мы настоящие, надежные и что мы здесь, они предоставят восемь танкеров с нефтью... восемь больших танкеров с нефтью... Они были настоящими, и, кажется, ходили под пакистанским флагом", - сказал Трамп в ходе встречи с кабинетом министров.
