Иран предложил передать США восемь танкеров с нефтью, утверждает Трамп

Иран якобы выступил с предложением передать США восемь танкеров с нефтью, которые ходят под флагами Пакистана, утверждает президент США Дональд Трамп.

2026-03-26T20:00+0300

ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Иран якобы выступил с предложением передать США восемь танкеров с нефтью, которые ходят под флагами Пакистана, утверждает президент США Дональд Трамп. "Они сказали, что для того, чтобы доказать вам, что мы настоящие, надежные и что мы здесь, они предоставят восемь танкеров с нефтью... восемь больших танкеров с нефтью... Они были настоящими, и, кажется, ходили под пакистанским флагом", - сказал Трамп в ходе встречи с кабинетом министров.

