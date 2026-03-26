https://1prime.ru/20260326/tramp-868659561.html
Иран предложил передать США восемь танкеров с нефтью, утверждает Трамп
Иран якобы выступил с предложением передать США восемь танкеров с нефтью, которые ходят под флагами Пакистана, утверждает президент США Дональд Трамп. | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T20:00+0300
энергетика
нефть
иран
сша
пакистан
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Иран якобы выступил с предложением передать США восемь танкеров с нефтью, которые ходят под флагами Пакистана, утверждает президент США Дональд Трамп. "Они сказали, что для того, чтобы доказать вам, что мы настоящие, надежные и что мы здесь, они предоставят восемь танкеров с нефтью... восемь больших танкеров с нефтью... Они были настоящими, и, кажется, ходили под пакистанским флагом", - сказал Трамп в ходе встречи с кабинетом министров.
https://1prime.ru/20260326/tramp-868656867.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_3dba38f4a4986ab7c0d4b33472fb0dfc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
