https://1prime.ru/20260326/tramp-868664695.html

Трамп заявил, что запасы нефти в США вдвое превышают ресурсы России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что запасы нефти в США вдвое превышают ресурсы России или Саудовской Аравии, и вскоре этот разрыв "станет трехкратным". | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T22:37+0300

энергетика

нефть

сша

саудовская аравия

дональд трамп

опек

eia

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70fa4e4b3c0f1b82fd610c8831130c4f.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что запасы нефти в США вдвое превышают ресурсы России или Саудовской Аравии, и вскоре этот разрыв "станет трехкратным". "У нас в два раза больше нефти, чем в Саудовской Аравии или России, а скоро будет в три раза больше", - сказал Трамп во время заседания своего кабинета. Согласно данным OPEC (ОПЕК, Организация стран — экспортеров нефти) и управления энергетической информации США (EIA), по объему доказанных запасов нефти США существенно уступают России: американские резервы оцениваются в 45–48 млрд баррелей, тогда как российские составляют около 80 млрд. При этом согласно отчетам EIA и OPEC за март 2026 года, по объемам добычи Россия действительно уступает США: американское производство достигло рекорда в 13,6 млн баррелей в сутки, в то время как российский показатель на фоне ограничений ОПЕК+ составляет 9,5–9,9 млн баррелей в сутки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

