https://1prime.ru/20260326/tramp-868664695.html
Трамп заявил, что запасы нефти в США вдвое превышают ресурсы России
2026-03-26T22:37+0300
энергетика
нефть
сша
саудовская аравия
дональд трамп
опек
eia
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70fa4e4b3c0f1b82fd610c8831130c4f.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что запасы нефти в США вдвое превышают ресурсы России или Саудовской Аравии, и вскоре этот разрыв "станет трехкратным". "У нас в два раза больше нефти, чем в Саудовской Аравии или России, а скоро будет в три раза больше", - сказал Трамп во время заседания своего кабинета. Согласно данным OPEC (ОПЕК, Организация стран — экспортеров нефти) и управления энергетической информации США (EIA), по объему доказанных запасов нефти США существенно уступают России: американские резервы оцениваются в 45–48 млрд баррелей, тогда как российские составляют около 80 млрд. При этом согласно отчетам EIA и OPEC за март 2026 года, по объемам добычи Россия действительно уступает США: американское производство достигло рекорда в 13,6 млн баррелей в сутки, в то время как российский показатель на фоне ограничений ОПЕК+ составляет 9,5–9,9 млн баррелей в сутки.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51e435d95f60abc9fcd29eedaded4baa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, саудовская аравия, дональд трамп, опек, eia
