https://1prime.ru/20260326/tramp-868666473.html

"Это не наша война". Трамп сделал внезапное заявление об Украине

Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров назвал конфликт на Украине "не своей войной".

2026-03-26T23:14+0300

мировая экономика

украина

германия

дональд трамп

сша

джо байден

тулси габбард

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров назвал конфликт на Украине "не своей войной". "Я слышал, как глава Германии сказал: "Это не наша война", имея в виду Иран. Я ответил: "Ну, Украина — это тоже не наша война, но мы помогли", — заявил Трамп. Ранее в четверг американский президент обвинил Украину в намерении помешать ему на выборах главы государства в 2024 году. Об этом он сообщил в Truth Social, где сделал репост записи, в которой утверждалось, что США перехватили сообщения украинского правительства о заговоре с целью перенаправления средств на переизбрание Джо Байдена. Трамп также прикрепил к посту статью из Just the News по этой теме. Отмечается, что американская разведка перехватила эти сообщения еще при Байдене, но они не были расследованы, и только теперь о них узнала директор национальной разведки Тулси Габбард. Just the News получил рассекреченный отчет об этом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

