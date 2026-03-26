"Это не наша война". Трамп сделал внезапное заявление об Украине - 26.03.2026, ПРАЙМ
"Это не наша война". Трамп сделал внезапное заявление об Украине
23:14 26.03.2026
 
"Это не наша война". Трамп сделал внезапное заявление об Украине

Трамп назвал конфликт на Украине "не своей войной"

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров назвал конфликт на Украине "не своей войной".
"Я слышал, как глава Германии сказал: "Это не наша война", имея в виду Иран. Я ответил: "Ну, Украина — это тоже не наша война, но мы помогли", — заявил Трамп.
Ранее в четверг американский президент обвинил Украину в намерении помешать ему на выборах главы государства в 2024 году. Об этом он сообщил в Truth Social, где сделал репост записи, в которой утверждалось, что США перехватили сообщения украинского правительства о заговоре с целью перенаправления средств на переизбрание Джо Байдена. Трамп также прикрепил к посту статью из Just the News по этой теме.
Отмечается, что американская разведка перехватила эти сообщения еще при Байдене, но они не были расследованы, и только теперь о них узнала директор национальной разведки Тулси Габбард. Just the News получил рассекреченный отчет об этом.
 
