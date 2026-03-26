"Это не наша война". Трамп сделал внезапное заявление об Украине
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров назвал конфликт на Украине "не своей войной". | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T23:14+0300
мировая экономика
украина
германия
дональд трамп
сша
джо байден
тулси габбард
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров назвал конфликт на Украине "не своей войной". "Я слышал, как глава Германии сказал: "Это не наша война", имея в виду Иран. Я ответил: "Ну, Украина — это тоже не наша война, но мы помогли", — заявил Трамп. Ранее в четверг американский президент обвинил Украину в намерении помешать ему на выборах главы государства в 2024 году. Об этом он сообщил в Truth Social, где сделал репост записи, в которой утверждалось, что США перехватили сообщения украинского правительства о заговоре с целью перенаправления средств на переизбрание Джо Байдена. Трамп также прикрепил к посту статью из Just the News по этой теме. Отмечается, что американская разведка перехватила эти сообщения еще при Байдене, но они не были расследованы, и только теперь о них узнала директор национальной разведки Тулси Габбард. Just the News получил рассекреченный отчет об этом.
Трамп назвал конфликт на Украине "не своей войной"