США фиксируют рост интенсивности судоходства в Персидском заливе
2026-03-26T20:16+0300
ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. США фиксируют рост интенсивности судоходства в Персидском заливе и ожидают дальнейшего роста с каждым последующим днем, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. "Сегодня мы наблюдаем всё более интенсивное движение судов в залив и из него, и оно превышает уровень предыдущего дня, и это только начало. Я уверен, что судоходство будет расти с каждым днем, даже до того, как мы обеспечим безопасность проливов", - сказал Бессент в ходе встречи президента США Дональда Трампа с кабинетом министров.
https://1prime.ru/20260326/tramp-868656867.html
Глава минфина США Бессент: судоходство в Персидском заливе растет