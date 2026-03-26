Аэропорт во Владивостоке увеличил число зарубежных рейсов

2026-03-26T08:31+0300

ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – ПРАЙМ. Авиакомпании в летнем расписании полетов международного аэропорта Владивостока увеличивают частоту рейсов за рубеж, в том числе в Китай будет выполняться более 50 рейсов в неделю, сообщает аэропорт. Авиаузел переходит на летнее расписание полетов с воскресенья. "В новом сезоне аэропорт Владивосток продолжит развивать маршрутную сеть. Возможности авиапутешественников расширятся благодаря открытию новых направлений и увеличению частоты рейсов… Суммарно на китайском направлении в новом сезоне будет выполняться более 50 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.Число рейсов на пекинском направлении достигнет рекордных 28 в неделю благодаря увеличению частоты вылетов авиакомпании Air China до двух раз в день и авиакомпании China United Airlines до ежедневной, при этом в Пекин продолжат осуществлять вылеты авиакомпании "Аврора", S7 Airlines и Hainan Airlines. Рейсы в Шанхай шесть раз в неделю будут выполнять авиакомпании "Россия" и S7 Airlines. Число рейсов в Харбин вырастет до девяти в неделю, их выполняют "Россия", "Аврора", Chengdu Airlines, China Southern Airlines. Последняя будет выполнять рейсы Владивосток - Харбин - Гуанчжоу. Авиакомпания Hainan Airlines возобновит рейсы в Далянь с постепенным увеличением частоты вылетов с двух до четырех в неделю. В летнем сезоне "Аэрофлот" будет летать в Санью три раза в неделю. Авиакомпания "Якутия" продолжит полеты в Ичан, возобновит рейсы в Яньтай, а также планирует запустить рейсы в Циньхуандао (Бэйдайхэ). Впервые из Владивостока пассажиры смогут полететь во вьетнамский Дананг, рейсы с технической посадкой в Ханое будет выполнять Vietjet Air. В новом сезоне сохранятся рейсы в Камрань "Аэрофлота" и Vietjet Air, а также на Пхукет "Аэрофлота". S7 Airlines впервые с 2019 года в летнем сезоне будет выполнять рейсы в Бангкок два раза в неделю, суммарная частота вылетов составит пять рейсов в неделю. Авиакомпании Uzbekistan Airways и Centrum Air будут летать в Ташкент, Air Koryo продолжит полеты в Пхеньян.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

бизнес, владивосток, харбин, китай, аэрофлот, hainan airlines, air china, воздушный транспорт