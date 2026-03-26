Заседание Евразийского межправительственного совета

Заседание Евразийского межправительственного совета - 26.03.2026, ПРАЙМ

Заседание Евразийского межправительственного совета

Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 26-27 марта в Шымкенте на юге Казахстана. | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T00:55+0300

2026-03-26T00:55+0300

2026-03-26T00:55+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 26-27 марта в Шымкенте на юге Казахстана. Ниже приводится справочная информация. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года в Астане президентами России, Белоруссии и Казахстана. Вступил в силу 1 января 2015 года. Статус государств-членов ЕАЭС имеют Армения (со 2 января 2015 года), Белоруссия, Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия. 14 мая 2018 года статус государства-наблюдателя получила Молдавия (власти Молдавии отказываются считать себя наблюдателем при ЕЭАС, представители страны не участвуют в саммитах и встречах объединения). В декабре 2020 года статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе предоставили Узбекистану и Кубе, в декабре 2024 года – Ирану. Площадь территории стран ЕАЭС – более 20 миллионов квадратных километров (14% мировой суши), численность населения стран ЕАЭС, по состоянию на начало 2025 года, составила 185,9 миллиона человек. По данным статистики, рост ВВП стран ЕАЭС по итогам 2025 года составил 1,7% к уровню 2024 года. Объем ВВП стран ЕАЭС по итогам января-сентября 2025 года составил 2,086 триллиона долларов. Объем промышленного производства ЕАЭС по итогам 2025 года составил 1,694 триллиона долларов (101,6% к уровню 2024 года). Объем производства продукции сельского хозяйства по итогам 2025 года составил 167,5 миллиарда долларов (104,6% к уровню 2024 года). ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана и России как международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В рамках Союза обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики. Основными целями Союза являются: – создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; – формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; – всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик. Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов или главы правительств стран-членов, они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета. ВЕЭС рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза. Заседания Высшего совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания Высшего совета. Реализацию и контроль за исполнением договора ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета обеспечивает межправительственный совет (ЕМС), состоящий из глав правительств государств-членов. Заседания межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках союза. Суд ЕАЭС – судебный орган союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами союза договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках союза. Финансирование деятельности органов Союза осуществляется за счет средств бюджета ЕАЭС, который формируется в российских рублях за счет долевых взносов государств-членов (Армения – 1,22%, Белоруссия – 4,86%, Казахстан – 6,955%, Киргизия – 1,9%, Российская Федерация – 85,065%). Бюджет Евразийского экономического союза на 2026 год утвержден в объеме 14,232 миллиарда российских рублей. Председательство в ВЕЭС, ЕМС и Совете ЕЭК (уровень вице-премьеров) осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления. В 2026 году в Евразийском экономическом союзе председательствует Казахстан. Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами. В ЕАЭС применяется Единый таможенный тариф, осуществляются единое таможенное регулирование и администрирование, происходит свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного) за исключением случаев, предусмотренных Договором. В рамках Союза реализуется единая внешнеторговая политика (заключение соглашений с третьими странами возможно только от имени ЕАЭС и его государств-членов), осуществляется единое техническое регулирование, применяются единые санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры. Кроме того, страны "пятерки " проводят согласованную макроэкономическую, промышленную, агропромышленную, транспортную политику, работают над формированием единого цифрового пространства. На территориях государств-членов Союза функционирует также общий рынок труда. Договором также заложены основы для эффективного использования совокупного энергетического потенциала и оптимизации межгосударственных поставок энергетических ресурсов, идет процесс формирования общих электроэнергетического и газового рынков, рынка нефти и нефтепродуктов. ЕАЭС имеет соглашения о свободной торговле с Вьетнамом (2015, вступило в силу в 2016 году), Сингапуром (2019; ведется работа по проведению внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу), Сербией (2019, вступило в силу в 2021 году), Китаем (2018, вступило в силу в 2019 году), Ираном (2023, вступило в силу в 2025 году), Монголией (2025, ведется работа по обеспечению вступления соглашения в силу) и ОАЭ (2025, ведется работа по обеспечению вступления соглашения в силу). В мае 2022 года Высшим Евразийским экономическим советом было принято решение о начале переговоров с Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле. В настоящее время переговоры о заключении соглашений о зоне свободной торговли проводятся с Египтом и Индией. Сформирована совместная исследовательская группа по изучению вопроса о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле с Тунисом.

казахстан

белоруссия

армения

мировая экономика, казахстан, белоруссия, армения, еаэс, евразийская экономическая комиссия, еэк