Израильская армия может вскоре развалиться, пишут СМИ - 27.03.2026, ПРАЙМ
Израильская армия может вскоре развалиться, пишут СМИ
Начальник генерального штаба армии Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что израильская армия может вскоре развалиться из-за нехватки личного... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T02:42+0300
02:42 27.03.2026
 
Израильская армия может вскоре развалиться, пишут СМИ

Jerusalem Post: начальник генштаба ЦАХАЛ Замир заявил о скором развале армии

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Начальник генерального штаба армии Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что израильская армия может вскоре развалиться из-за нехватки личного состава, сообщает издание Jerusalem Post.
"Если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава, армия Израиля может вскоре развалиться, предупредил начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир в своем выступлении на заседании кабинета безопасности", - пишет издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории. В первый же день конфликта был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-Аналитик — Проверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные ленты — Оперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информации — ПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
