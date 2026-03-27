Израильская армия может вскоре развалиться, пишут СМИ
Израильская армия может вскоре развалиться, пишут СМИ - 27.03.2026, ПРАЙМ
Израильская армия может вскоре развалиться, пишут СМИ
Начальник генерального штаба армии Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что израильская армия может вскоре развалиться из-за нехватки личного... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T02:42+0300
2026-03-27T02:42+0300
2026-03-27T02:42+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Начальник генерального штаба армии Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что израильская армия может вскоре развалиться из-за нехватки личного состава, сообщает издание Jerusalem Post.
"Если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава, армия Израиля может вскоре развалиться, предупредил начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир в своем выступлении на заседании кабинета безопасности", - пишет издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории. В первый же день конфликта был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
иран
израиль
сша
мировая экономика, общество , иран, израиль, сша, али хаменеи
Экономика, Мировая экономика, Общество , ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Али Хаменеи
Израильская армия может вскоре развалиться, пишут СМИ
Jerusalem Post: начальник генштаба ЦАХАЛ Замир заявил о скором развале армии
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Начальник генерального штаба армии Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что израильская армия может вскоре развалиться из-за нехватки личного состава, сообщает издание Jerusalem Post.
"Если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава, армия Израиля может вскоре развалиться, предупредил начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир в своем выступлении на заседании кабинета безопасности", - пишет издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории. В первый же день конфликта был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.