Экс-премьер Молдавии допустил досрочные выборы в республике - 27.03.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Молдавии допустил досрочные выборы в республике
КИШИНЕВ, 27 мар - ПРАЙМ. Экс-премьер Молдавии, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев в интервью РИА Новости допустил досрочные выборы в республике, в первую очередь, в парламент, при отказе властей от смены курса. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%. "Мы еще надеемся. Мы пытаемся договориться с властью, повлиять, убедить, что путь, выбранный ими для развития, в первую очередь, экономического развития государства, неправильный, и они должны его поправить", - сказал Тарлев. По его словам, в ином случае, возможно, будет необходимо провести досрочные выборы. "А если не будут прислушиваться и мы увидим, что они ведут страну не туда, то, конечно, остается единственное - смена власти. И, конечно, идеально было бы досрочные выборы. В первую очередь, парламентские", - подчеркнул политик. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
