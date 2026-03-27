Франция высвободила из стратегических запасов 580 тысяч баррелей нефти - 27.03.2026, ПРАЙМ
Франция высвободила из стратегических запасов 580 тысяч баррелей нефти
2026-03-27T23:00+0300
энергетика
нефть
газ
франция
ближний восток
париж
мэа
23:00 27.03.2026
 
Франция высвободила из стратегических запасов 580 тысяч баррелей нефти

Лескюр: Франция высвободила из своих стратегических запасов 580 тысяч баррелей нефти

ПАРИЖ, 27 мар - ПРАЙМ. Франция к настоящему моменту высвободила из своих стратегических запасов 580 тысяч баррелей нефти, что составляет лишь около 4% от того объема, который Париж обещал высвободить на фоне сбоя в поставках нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявил в пятницу министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.
Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило 11 марта, что страны-участницы договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, что стало самым большим объемом за всё время существования агентства.
"Во Франции с момента объявления (решения МЭА - ред.) мы начали освобождение нефти в объеме до 14,5 миллиона баррелей из стратегических резервов. В настоящий момент мы высвободили 580 тысяч баррелей, 4% от общего объема обязательств страны", - заявил Лескюр во связи с представлением мер помощи секторам экономики страны, которые наиболее пострадали от кризиса, вызванного эскалацией на Ближнем Востоке. Трансляция выступления министра велась на сайте ведомства.
Помимо этого, Лескюр напомнил, что в понедельник министры финансов стран "Группы семи" (G7) обсудят высвобождение стратегических запасов нефти для борьбы с ростом цен на энергоносители.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Румыния ввела запрет на вывоз дизельного топлива и сырой нефти
Вчера, 16:53
 
