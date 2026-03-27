Глава МИД Испании назвал Алжир надежным поставщиком газа

Глава МИД Испании назвал Алжир надежным поставщиком газа - 27.03.2026, ПРАЙМ

Глава МИД Испании назвал Алжир надежным поставщиком газа

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Алжир остается надежным и стратегическим поставщиком газа для страны, подчеркнув намерение сторон укреплять... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T00:38+0300

2026-03-27T00:38+0300

2026-03-27T00:38+0300

МАДРИД, 27 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Алжир остается надежным и стратегическим поставщиком газа для страны, подчеркнув намерение сторон укреплять партнерство. "Алжир - наш основной поставщик газа, это стратегический, надежный и стабильный партнер. Наше сотрудничество приносит пользу нашим народам и отражает взаимное доверие. Испания и Алжир работают ради процветающего и стабильного Средиземноморья", - написал Альбарес в социальной сети X по итогам визита в Алжир. По его словам, стороны договорились укреплять двусторонние отношения, основанные на "глубоких исторических и человеческих связях", а также развивать экономическое сотрудничество. Министр отметил, что в 2025 году экспорт испанских товаров в Алжир вырос на 270%, назвав этот рост "впечатляющим". Альбарес также сообщил о встрече с алжирским коллегой Ахмедом Аттафом и президентом страны Абдельмаджидом Теббуном. Испания традиционно остается одним из крупнейших потребителей алжирского газа. Согласно данным испанской энергетической компании Enagas, за февраль США поставили в Испанию 10 612 ГВт⋅ч газа, что соответствует 33,8% общего объема импорта. На втором месте оказался Алжир с 9 151 ГВт⋅ч (29,1%). За ним следует Россия, которая в феврале поставила 4 582 ГВт⋅ч газа.

алжир

испания

сша

газ, нефть, алжир, испания, сша, мид, enagas