Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260327/kredit-868682111.html
Названы регионы России с самой высокой кредитной активностью
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2bbcc3e654bd8077cb7a7c6f95674090.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a12138af25cd74b2091cc5aeee3c28ba.jpg
12:09 27.03.2026
 
Названы регионы России с самой высокой кредитной активностью

ОКБ: самую высокую кредитную активность в феврале проявили жители Алтая, Чукотки и Ямала

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Самую высокую кредитную активность в феврале проявили жители Республики Алтай, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
"Самую высокую кредитную активность проявили в феврале жители Республики Алтай, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей: на каждые 100 жителей в этих регионах было оформлено по три новых кредита", – говорится в сообщении.
При этом самая низкая кредитная активность зафиксирована в регионах Северо-Кавказского федерального округа: Дагестане, Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Там на каждые 100 жителей пришлось менее одного кредита, уточнили в ОКБ.
02:02
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала