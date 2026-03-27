Названы регионы России с самой высокой кредитной активностью

Названы регионы России с самой высокой кредитной активностью - 27.03.2026, ПРАЙМ

Названы регионы России с самой высокой кредитной активностью

Самую высокую кредитную активность в феврале проявили жители Республики Алтай, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Камчатского края, Магаданской и... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T12:09+0300

2026-03-27T12:09+0300

2026-03-27T12:09+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Самую высокую кредитную активность в феврале проявили жители Республики Алтай, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ). "Самую высокую кредитную активность проявили в феврале жители Республики Алтай, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей: на каждые 100 жителей в этих регионах было оформлено по три новых кредита", – говорится в сообщении. При этом самая низкая кредитная активность зафиксирована в регионах Северо-Кавказского федерального округа: Дагестане, Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Там на каждые 100 жителей пришлось менее одного кредита, уточнили в ОКБ.

камчатский край

дагестан

чечня

россия, финансы, камчатский край, дагестан, чечня