Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправсовета в широком составе и выступит на форуме Digital Qazaqstan 2026 | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T00:17+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправсовета в широком составе и выступит на форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте (Казахстан). Глава российского правительства работает в Казахстане 25-27 марта. Ранее Мишустин провел встречи с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Олжасом Бектеновым и принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе. РАЗВИТИЕ ИИ В ЕАЭС В пятницу участники заседания продолжат работу в широком составе. Повестка включает вопросы наращивания интеграционного взаимодействия государств – членов ЕАЭС, совершенствования таможенного администрирования, промышленной кооперации, развития интегрированной информационной системы, защиты прав потребителей и макроэкономической ситуации в странах "пятёрки", сообщили ранее в пресс-службе кабмина РФ. В фокусе внимания – сотрудничество в промышленной отрасли, рассказали в аппарате правительства РФ. Участники планируют выделить финансирование из бюджета союза на реализацию совместных проектов в агропромышленном комплексе, а также утвердить Положение о формировании и функционировании евразийских технологических платформ. Кроме того, во время переговоров Мишустина с Бектеновым стороны подробно обсудили подготовку Совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В ходе встречи высказывались позиции относительно использования технологии на общем рынке союза. Оверчук отметил, что Россия поддерживает инициативы Казахстана в области ИИ и считает эту сферу крайне важной. НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЧУЖИХ ТЕХНОЛОГИЙ Обсуждение вопросов, касающихся развития цифровых технологий, продолжится на форуме Digital Qazaqstan 2026. Это казахстанская площадка, трансформированная в 2026 году на базе форума Digital Almaty с целью расширения применения цифровых инструментов и искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, госуправлении и социальной инфраструктуре. Ключевая тема форума - продвижение концепции "Industry 5.0: Сила взаимодействия" с акцентом на гармоничное вовлечение технологий для устойчивого развития и усиления человеческого потенциала. Ожидается, что в форуме примут участие не менее трех тысяч человек. На прошлогоднем форуме Digital Almaty Мишустин подчеркнул, что сегодня от уровня внедрения цифровых решений зависит развитие государств. По словам российского премьера, идет бескомпромиссная технологическая гонка, которая определит контуры будущего мироустройства. При этом в мире разнятся подходы к вопросам устранения цифрового неравенства, доступа к инновациям, этическим аспектам применения искусственного интеллекта. По словам Мишустина, государства смогут динамично развиваться, только обладая собственными разработками в области обработки и хранения данных, обеспечения высокоскоростного доступа к интернету, облачных программных платформ, больших языковых моделей и нейросетей. Еще одной составляющей являются комплексные системы кибербезопасности, которые гарантируют защищенность объектов критически значимой информационной инфраструктуры. Важно быть независимыми от чужих технологических решений, подчеркнул тогда российский премьер. Он рассказал, что Россия ускоренными темпами формирует национальную инфраструктуру интернета вещей, свыше половины поставляемого тяжёлого серверного оборудования для дата-центров производится в России, предприятия ключевых отраслей активно внедряют отечественный софт, развиваются технологии искусственного интеллекта. По словам российского премьера, Россия серьезно занимаемся вопросами цифрового развития и готова делиться своим опытом.

