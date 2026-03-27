Темпы роста ВВП стран ЕАЭС выше, чем в Евросоюзе, заявил Мишустин - 27.03.2026, ПРАЙМ

Валовой внутренний продукт ЕАЭС в 2025 году увеличился на 1,7%, что выше, чем в Евросоюзе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского... | 27.03.2026, ПРАЙМ

ШЫМКЕНТ, 27 мар - ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт ЕАЭС в 2025 году увеличился на 1,7%, что выше, чем в Евросоюзе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе в Шымкенте. "Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру и усиливающуюся турбулентность на глобальных рынках, по итогам прошлого года валовой внутренний продукт Союза увеличился на 1,7 процента. Это по-прежнему выше, чем в Евросоюзе", - сказал Мишустин. Мишустин находится в Казахстане с рабочим визитом с 25 по 27 марта.

