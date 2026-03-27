Мишустин призвал развивать беспилотные грузоперевозки

Россия приглашает дружественные страны к запуску совместных проектов по развитию беспилотных грузоперевозок на ключевых международных транспортных коридорах,... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T11:41+0300

ШЫМКЕНТ, 27 мар - ПРАЙМ. Россия приглашает дружественные страны к запуску совместных проектов по развитию беспилотных грузоперевозок на ключевых международных транспортных коридорах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в пятницу принял участие в пленарной сессии международного цифрового форума "Digital Qazaqstan 2026". "В России есть целостная экосистема автономных технологий. Мы с радостью приглашаем наших партнеров по Союзу, все дружественные государства на ее базе запускать совместные проекты по развитию беспилотных грузоперевозок на ключевых международных транспортных коридорах", - отметил премьер. Мишустин уточнил, что сейчас на трассе М-11 "Нева" и Центральной кольцевой автомобильной дороге работают почти 100 автономных грузовиков, а их совокупный пробег на пилотных маршрутах по итогам прошлого года превысил десять миллионов километров. "Это не просто опытные образцы, а техника, на которой уже отрабатывается логистика будущего", - подчеркнул он. Председатель правительства также сообщил, что в России совершенствуются и гражданские беспилотные авиационные системы, они представлены в сельском хозяйстве, логистике, промышленном мониторинге. Он также заявил о готовности Москвы вместе с партнерами по ЕАЭС создавать "единое регулирование для автономных систем на евразийском пространстве".

https://1prime.ru/20260327/mishustin-868676920.html

https://1prime.ru/20260327/mishustin-868677045.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

