Мишустин призвал развивать беспилотные грузоперевозки - 27.03.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал развивать беспилотные грузоперевозки
2026-03-27T11:41+0300
2026-03-27T11:50+0300
бизнес
москва
рф
россия
михаил мишустин
еаэс
https://1prime.ru/20260327/mishustin-868676920.html
https://1prime.ru/20260327/mishustin-868677045.html
11:41 27.03.2026 (обновлено: 11:50 27.03.2026)
 
ШЫМКЕНТ, 27 мар - ПРАЙМ. Россия приглашает дружественные страны к запуску совместных проектов по развитию беспилотных грузоперевозок на ключевых международных транспортных коридорах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в пятницу принял участие в пленарной сессии международного цифрового форума "Digital Qazaqstan 2026".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Шымкенте - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Темпы роста ВВП стран ЕАЭС выше, чем в Евросоюзе, заявил Мишустин
09:07
"В России есть целостная экосистема автономных технологий. Мы с радостью приглашаем наших партнеров по Союзу, все дружественные государства на ее базе запускать совместные проекты по развитию беспилотных грузоперевозок на ключевых международных транспортных коридорах", - отметил премьер.
Мишустин уточнил, что сейчас на трассе М-11 "Нева" и Центральной кольцевой автомобильной дороге работают почти 100 автономных грузовиков, а их совокупный пробег на пилотных маршрутах по итогам прошлого года превысил десять миллионов километров.
"Это не просто опытные образцы, а техника, на которой уже отрабатывается логистика будущего", - подчеркнул он.
Председатель правительства также сообщил, что в России совершенствуются и гражданские беспилотные авиационные системы, они представлены в сельском хозяйстве, логистике, промышленном мониторинге. Он также заявил о готовности Москвы вместе с партнерами по ЕАЭС создавать "единое регулирование для автономных систем на евразийском пространстве".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Мишустин назвал драйверы роста ВВП ЕАЭС в 2025 году
09:16
 
