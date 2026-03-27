Нефть дорожает на опасениях сокращения мировых поставок

Мировые цены на нефть заметно растут на опасениях сокращения мировых её поставок, следует из данных торгов и комментария аналитика.

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут на опасениях сокращения мировых её поставок, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 13.15 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 1,31% относительно предыдущего закрытия, до 103,22 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI дорожают на 1,7% - до 96,09 доллара. Нефтяной рынок оценивает возможные для него последствия конфликта на Ближнем Востоке. "Сокращение поставок примерно на 8 миллионов баррелей в день все еще существенно ухудшает перспективы предложения в мире", - цитирует агентство Блумберг главу отдела товарной стратегии в Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen). "Рынок столкнется с ускоренным ужесточением условий, так как объем нефти на море сокращается в мире, а танкеры, покинувшие Персидский залив до введения блокады, уже достигли своих пунктов назначения и выгрузили грузы", - добавил аналитик. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.

https://1prime.ru/20260327/tramp-868672865.html

https://1prime.ru/20260327/tramp-868670186.html

