Нефть дорожает на опасениях сокращения мировых поставок - 27.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Нефть дорожает на опасениях сокращения мировых поставок
Нефть дорожает на опасениях сокращения мировых поставок - 27.03.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на опасениях сокращения мировых поставок
Мировые цены на нефть заметно растут на опасениях сокращения мировых её поставок, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T13:52+0300
2026-03-27T13:52+0300
Энергетика, Нефть, Рынок, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Saxo Bank
13:52 27.03.2026
 
Нефть дорожает на опасениях сокращения мировых поставок

Мировые цены на нефть растут на опасениях сокращения ее поставок

© РИА Новости . Максим Богодвид | Добыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут на опасениях сокращения мировых её поставок, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 13.15 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 1,31% относительно предыдущего закрытия, до 103,22 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI дорожают на 1,7% - до 96,09 доллара.
Нефтяной рынок оценивает возможные для него последствия конфликта на Ближнем Востоке. "Сокращение поставок примерно на 8 миллионов баррелей в день все еще существенно ухудшает перспективы предложения в мире", - цитирует агентство Блумберг главу отдела товарной стратегии в Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).
"Рынок столкнется с ускоренным ужесточением условий, так как объем нефти на море сокращается в мире, а танкеры, покинувшие Персидский залив до введения блокады, уже достигли своих пунктов назначения и выгрузили грузы", - добавил аналитик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
