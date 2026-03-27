Добыча нефти в январе-феврале в ХМАО выросла на 2,6 процента

2026-03-27T14:10+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в январе-феврале в крупнейшем нефтедобывающем регионе страны Ханты-Мансийском автономном округе – Югре выросла на 2,6%, а по итогам 2026 года ожидается не ниже уровня 2025 года, сообщил первый замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Егор Збродов. "Объем добычи нефти за первые два месяца этого года оказался на 2,6% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Напомню, что за 2025 года в Югре добыто почти 40% от общего объема всей российской нефти. На этот год мы прогнозируем сохранение достигнутого уровня добычи не ниже планки 2025 года", - пишет новостной портал Ugra-News.ru со ссылкой на Збродова. При этом, по его словам, прогноз добычи в течение 2026 года может быть скорректирован в любую сторону, что может быть связано с изменениями макроэкономической и политической обстановки в мире, а также конъюнктурой на мировых энергетических рынках. Говоря о вызовах, стоящих перед нефтегазодобывающим сектором экономики региона, первый замглавы департамента отметил, что Россия продолжает выполнять свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. Индикатором стабильного функционирования нефтегазового комплекса является сохранение объемов значимых отраслевых показателей, таких как объем эксплуатационного бурения, ввод новых добывающих скважин, открытие новых месторождений, добавил он. "Стабильность этих показателей обеспечивает сохранение достигнутых ранее объемов нефтедобычи. Замечу, что в прошлом году открыто два и введено в пробную эксплуатацию три новых месторождения. Эти показатели соответствуют динамике прошлых лет", - подытожил Збродов.

https://1prime.ru/20260327/neft-868684973.html

https://1prime.ru/20260326/lavrov-868667957.html

нефть, хмао, опек, россия