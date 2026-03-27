Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти в январе-феврале в ХМАО выросла на 2,6 процента - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260327/neft-868685474.html
Добыча нефти в январе-феврале в ХМАО выросла на 2,6 процента
Добыча нефти в январе-феврале в ХМАО выросла на 2,6 процента - 27.03.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти в январе-феврале в ХМАО выросла на 2,6 процента
Добыча нефти в январе-феврале в крупнейшем нефтедобывающем регионе страны Ханты-Мансийском автономном округе – Югре выросла на 2,6%, а по итогам 2026 года... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T14:10+0300
2026-03-27T14:10+0300
нефть
хмао
опек
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867883551_0:255:2964:1923_1920x0_80_0_0_ace6f12bbf82f53d0eaa9799bf55db48.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в январе-феврале в крупнейшем нефтедобывающем регионе страны Ханты-Мансийском автономном округе – Югре выросла на 2,6%, а по итогам 2026 года ожидается не ниже уровня 2025 года, сообщил первый замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Егор Збродов. "Объем добычи нефти за первые два месяца этого года оказался на 2,6% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Напомню, что за 2025 года в Югре добыто почти 40% от общего объема всей российской нефти. На этот год мы прогнозируем сохранение достигнутого уровня добычи не ниже планки 2025 года", - пишет новостной портал Ugra-News.ru со ссылкой на Збродова. При этом, по его словам, прогноз добычи в течение 2026 года может быть скорректирован в любую сторону, что может быть связано с изменениями макроэкономической и политической обстановки в мире, а также конъюнктурой на мировых энергетических рынках. Говоря о вызовах, стоящих перед нефтегазодобывающим сектором экономики региона, первый замглавы департамента отметил, что Россия продолжает выполнять свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. Индикатором стабильного функционирования нефтегазового комплекса является сохранение объемов значимых отраслевых показателей, таких как объем эксплуатационного бурения, ввод новых добывающих скважин, открытие новых месторождений, добавил он. "Стабильность этих показателей обеспечивает сохранение достигнутых ранее объемов нефтедобычи. Замечу, что в прошлом году открыто два и введено в пробную эксплуатацию три новых месторождения. Эти показатели соответствуют динамике прошлых лет", - подытожил Збродов.
https://1prime.ru/20260327/neft-868684973.html
https://1prime.ru/20260326/lavrov-868667957.html
хмао
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867883551_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c6b8a296c31df019b77e69bfa791f774.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, хмао, опек, россия
Нефть, ХМАО, ОПЕК, РОССИЯ
14:10 27.03.2026
 
Добыча нефти в январе-феврале в ХМАО выросла на 2,6 процента

Эксперт Збродов: добыча нефти в Югре в январе-феврале выросла на 2,6%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Нефтяные качалки
Нефтяные качалки - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Нефтяные качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в январе-феврале в крупнейшем нефтедобывающем регионе страны Ханты-Мансийском автономном округе – Югре выросла на 2,6%, а по итогам 2026 года ожидается не ниже уровня 2025 года, сообщил первый замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Егор Збродов.
"Объем добычи нефти за первые два месяца этого года оказался на 2,6% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Напомню, что за 2025 года в Югре добыто почти 40% от общего объема всей российской нефти. На этот год мы прогнозируем сохранение достигнутого уровня добычи не ниже планки 2025 года", - пишет новостной портал Ugra-News.ru со ссылкой на Збродова.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Нефть дорожает на опасениях сокращения мировых поставок
13:52
При этом, по его словам, прогноз добычи в течение 2026 года может быть скорректирован в любую сторону, что может быть связано с изменениями макроэкономической и политической обстановки в мире, а также конъюнктурой на мировых энергетических рынках.
Говоря о вызовах, стоящих перед нефтегазодобывающим сектором экономики региона, первый замглавы департамента отметил, что Россия продолжает выполнять свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.
Индикатором стабильного функционирования нефтегазового комплекса является сохранение объемов значимых отраслевых показателей, таких как объем эксплуатационного бурения, ввод новых добывающих скважин, открытие новых месторождений, добавил он.
"Стабильность этих показателей обеспечивает сохранение достигнутых ранее объемов нефтедобычи. Замечу, что в прошлом году открыто два и введено в пробную эксплуатацию три новых месторождения. Эти показатели соответствуют динамике прошлых лет", - подытожил Збродов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Танкеры с нефтью из России шли и без "разрешения" США, заявил Лавров
Вчера, 23:56
 
НефтьХМАООПЕКРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала