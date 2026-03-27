Цена нефти марки Brent готовится завершить неделю снижением
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 3-4,5%, при этом стоимость марки Brent готовится продемонстрировать недельное снижение после пяти подряд...
2026-03-27T20:20+0300
экономика
нефть
рынок
сша
ближний восток
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 3-4,5%, при этом стоимость марки Brent готовится продемонстрировать недельное снижение после пяти подряд недель в плюсе, следует из данных торгов. По состоянию на 20.04 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,68% относительно предыдущего закрытия - до 102,62 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 4,48%, до 98,7 доллара. С понедельника Brent подешевел примерно на 2%, в то время как стоимость WTI выросла менее чем на 0,1%. Инвесторы по-прежнему следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке, оценивая возможности деэскалации конфликта. "Несмотря на разговоры о деэскалации, цены на нефть формируются с учетом продолжительного конфликта, а не только под влиянием заголовков в прессе. Любой прямой ущерб нефтяной инфраструктуре или затягивание конфликта могут вынудить рынки быстро пересмотреть цены в сторону повышения", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 27 марта их число сократилось на 5 - до 409 установок.
https://1prime.ru/20260327/grameni-868691021.html
Евросоюз ожидает, что цены на энергоносители останутся высокими