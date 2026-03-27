Одиннадцать рейсов Nordwind задержали из-за ограничений в Пулково

2026-03-27T08:14+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Одиннадцать рейсов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") были задержаны из-за ограничений, действовавших в аэропорту "Пулково", сообщил перевозчик. Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в ночь на пятницу, ограничения были сняты в 06.05 мск. "В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту "Пулково" задерживается выполнение рейсов: 27 марта - EO/N4-332 Тюмень - Санкт-Петербург, EO/N4-331 Санкт-Петербург - Тюмень, EO/N4-510 Тюмень - Сочи, EO/N4-411 Сочи - Казань, EO/N4-412 Казань - Сочи, EO/N4-3483 Санкт-Петербург - Пхукет, EO/N4-3524 Пхукет - Иркутск; 28 марта - EO/N4-423 Сочи - Пермь, EO/N4-424 Пермь - Сочи, EO/N4-431 Сочи - Оренбург, EO/N4-432 Оренбург - Сочи", - говорится в сообщении. Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили в авиакомпании.

