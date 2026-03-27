Россия остается гарантом энергобезопасности во всем мире, заявил Песков

2026-03-27T13:03+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия остается надежным гарантом энергобезопасности во всем мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия остается надежным гарантом энергобезопасности во всем мире несмотря ни на что", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

