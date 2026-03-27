https://1prime.ru/20260327/peskov-868684089.html
Киев не оставляет попыток вывести из строя КТК, заявил Песков
2026-03-27T13:10+0300
энергетика
газ
казахстан
киев
рф
дмитрий песков
ктк
транснефть
казмунайгаз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Киев не оставляет попыток вывести из строя Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как заявлял в середине марта посол РФ в Казахстане Алексей Бордавкин, атаки киевского режима на энергетическую инфраструктуру, в том числе нефтепроводы КТК и танкеры, направлены на подрыв экономического сотрудничества России и Казахстана. "Вы знаете, что киевский режим не оставляет своих устремлений вывести из строя этот энергомаршрут", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию вокруг энергопотока. Песков отметил, что украинская сторона неоднократно наносила удары беспилотниками по элементам критически важной инфраструктуры этого комплекса трубопроводов. Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% нефтяного экспорта из страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0473ec44ef8a488834e4f5985c43d5a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Песков: Киев не оставляет попыток вывести из строя КТК