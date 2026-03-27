Страны Персидского залива ищут альтернативу Ормузскому проливу, пишут СМИ
2026-03-27T11:20+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Страны Персидского залива из-за ситуации с Ормузским проливом могут рассмотреть альтернативные возможности поставок, включая строительство трубопроводов, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата одной из стран региона. Ранее замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде заявил, что Тегеран занимается разработкой нового правового режима в Ормузском проливе, он заработает после окончания конфликта, в этом вопросе иранская сторона планирует сотрудничать с Оманом. "Страны Персидского залива будут искать альтернативы, например, строительство трубопроводов", - заявил изданию дипломат, комментируя возможность ужесточения Ираном правил прохода через Ормузский пролив. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
