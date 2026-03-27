https://1prime.ru/20260327/roskachestvo-868668853.html

Роскачество предупредило россиян о риске стать дропперами

2026-03-27T00:56+0300

общество

россия

рф

ольга вяльшина

игорь поздняков

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868668853.jpg?1774562189

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россияне в поисках быстрого заработка рискуют попасть в мошеннические схемы и стать дропперами - людьми, которые помогают обналичивать деньги, добытые незаконным путем, все чаще в такие схемы вовлекается молодежь, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "По незнанию или в погоне за легкими деньгами россияне рискуют попасть в ловушку мошенников и стать дропперами… Дропперы или дропы - это те, кто помогает злоумышленникам обналичивать деньги, добытые незаконным путем. По сути, это "пешки" в руках мошенников (их еще называют дроповодами), которые используют чужие карты и счета, чтобы вывести средства. Все чаще в такие схемы вовлекается молодежь, в том числе подростки, которым уже исполнилось 14 лет", - говорится в сообщении. В организации объяснили, что мошенники находят жертв по-разному: в мессенджерах, специальных группах в соцсетях и сервисах для поиска работы. Злоумышленники предлагают заработать, просто оформив на себя банковскую карту. По словам экспертов, мошенники размещают объявления о работе курьером, помощником или "переводчиком", а потом просят предоставить карту для зачисления зарплаты или бонусов. "Человек думает, что просто помогает новому работодателю, а на деле передает ключ к счету, на который будут приходить похищенные деньги", - отметили они. Помимо этого, карта может попасть в руки мошенников, если ее потерять, оставить в общественном месте или выбросить в мусорку, предварительно не уничтожив. В Роскачестве добавили, что на карте есть все необходимые реквизиты. При этом CVV-код можно стереть, но даже без него злоумышленникам могут использовать счет для отмывания средств. "Если вовремя не заблокировать карту, она может годами работать на мошенников, а владелец даже не будет подозревать об этом", - подчеркнули эксперты. "Основными признаками взлома карты являются мелкие тестовые списания до 50 рублей, неожиданные смс-коды подтверждения и уведомления о смене данных в личном кабинете. При обнаружении угрозы необходимо мгновенно заблокировать карту в приложении, по телефону на обороте или по горячей линии банка, главное в течение 24 часов заявить в банк о несогласии с операцией для законного возврата средств, также нужно заказать перевыпуск карты и обязательно подать заявление в полицию", - прокомментировала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина. В организации обратили внимание, что банк обязан вернуть деньги только в случае обращения клиента в первые сутки и при условии, что он сам не передавал секретные данные или коды из сообщений третьим лицам. "Даже если вы просто одолжили карту знакомому, вы рискуете стать частью преступной схемы. Формально вы добровольно передали доступ к счету, а значит, банк не обязан возвращать средства в случае мошеннических списаний. Но главная опасность в другом: если карта используется для вывода похищенных денег, на вас могут завести уголовное дело по статьям 159 (мошенничество), 187 (неправомерный оборот средств платежа) или 174 УК РФ (легализация доходов). И незнание, что вы стали дроппером, от ответственности не освобождает", - сказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Эксперты назвали несколько правил, чтобы не оказаться втянутым в преступную схему: никогда не передавать свою банковскую карту третьим лицам, не соглашаться на "легкий заработок" в интернете, уничтожать старые карты правильно (разрезать чип, магнитную полосу и номер карты ножницами), если карта утеряна или украдена, немедленно заблокировать ее через приложение банка или по телефону горячей линии и регулярно проверять свои счета на наличие мелких списаний и изменение данных в личном кабинете. "Если вам предлагают оформить карту за вознаграждение, "помочь" с переводом или устроиться на работу, где главное требование - наличие счета в банке, это почти наверняка ловушка", - подытожили в организации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

