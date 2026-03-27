Роскачество рассказало, от чего зависят вкус и качество вина

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Вкус и качество вина зависят от погодных катаклизмов – в засушливый год белым винам не хватает свежести, а в дождливый год страдают красные вина, заявил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "Конечно, сезон не может не влиять на качество винограда. Если в засушливый год игристым винам и белым винам не хватает, как говорят специалисты, свежести, в связи с тем, что содержание алкоголя в них больше, то в год дождливый в первую очередь страдают красные вина, потому что они становятся более водянистыми, поскольку виноград менее насыщенный", - сказал Протасов. Однако, по его словам, последние годы показали, что наши виноделы научились работать с достаточно большим количеством природных аномалий и катаклизмов. "Научились подбирать сорта и делать купажи таким образом, что на качестве готового продукта это практически не сказывается. Это вопрос правильных технологий, которые уже имеют определенную историю. Мы уже в новой России эту историю наработали", - добавил глава Роскачества. Зависимость от того, при каких условиях выращен виноград, существенно снизилась, но она все равно есть, сказал Протасов. "Бывает удачный год, когда виноградари радуются, потому что виноград насыщенный, удачный, и его достаточно много. Бывает год, когда им приходится очень тяжело работать с имеющимся виноградом, но результат получается достаточно хороший", - пояснил Протасов. Сезон важен и для объемных показателей производства вина - сегодня при продажах в 520 миллионов литров вина и производстве порядка 560, переходящий товарный запас составляет около 10%. "Мы могли бы производить больше вина, так как весь рынок составляет более 800 миллионов литров, но у нас пока нет столько винограда", - признал глава Роскачества. При этом он уверен, что в ближайшее время из-за выхода новых насаждений винограда в плановую производительность и появления новых виноградников, российские виноделы не только смогут производить объем для покрытия внутреннего рынка, но и задуматься об экспорте. "Первый опыт экспорта российского вина в разные страны - не только в страны ЕС, но и в Китай, уже появился", - заключил Протасов.

