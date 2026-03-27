https://1prime.ru/20260327/rubio-868700502.html

Рубио: США не хотят сохранять послабления санкций против российской нефти

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не планируют сохранять послабления санкций в отношении нефти из РФ. | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T22:07+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg

ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не планируют сохранять послабления санкций в отношении нефти из РФ. "Это не постоянный подход. Президент (Дональд Трамп – ред.) не выражал желания снять санкции на постоянной основе", - сказал Рубио журналистам. Он добавил, что нынешнее временное послабление истекает в апреле. Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.

https://1prime.ru/20260327/usa-868693070.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

