Рубио: США не хотят сохранять послабления санкций против российской нефти
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не планируют сохранять послабления санкций в отношении нефти из РФ. | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T22:07+0300
ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не планируют сохранять послабления санкций в отношении нефти из РФ. "Это не постоянный подход. Президент (Дональд Трамп – ред.) не выражал желания снять санкции на постоянной основе", - сказал Рубио журналистам. Он добавил, что нынешнее временное послабление истекает в апреле. Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
