Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик объяснила, как изменятся вклады и кредиты в 2026 году
Аналитик объяснила, как изменятся вклады и кредиты в 2026 году
2026-03-27T02:02+0300
02:02 27.03.2026
 
Аналитик объяснила, как изменятся вклады и кредиты в 2026 году

Аналитик Солдатенкова: банки снизят ставки по вкладам, а по кредитам пока нет

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Вслед за мартовским решением Центробанка по ключевой ставке банки продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам. А вот быстрого удешевления кредитных продуктов ожидать не стоит, рассказала агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.
После мартовского заседания Центрального банка средний уровень ставок по вкладам снизился на 0,1 процентного пункта и сейчас составляет 10,5% годовых. Наибольшее падение затрагивает краткосрочные финансовые продукты — трех- и шестимесячные депозиты.
Резких скачков в доходности по вкладам не ожидается, уверена аналитик. Процентные ставки будут плавно идти за решениями регулятора по ключевой ставке. По базовому сценарию при отсутствии значимых макроэкономических шоков, к концу года вклады до полугода зафиксируются в диапазоне от 9% до 11% годовых. Депозиты сроком от года и более, вероятно, будут предлагать ставки ниже 8%.
"Вместе с тем, "кривая ставок" по срочности продолжит сглаживаться, то есть разрыв в доходности между короткими и длинными продуктами постепенно будет уменьшаться", — отмечает Солдатенкова.
Из-за этого спрос начнет постепенно смещаться с коротких вкладов в сторону длинных. На фоне изменений процентных условий именно долгосрочные продукты дают возможность получать стабильный доход и не перекладывать деньги из одного вклада на другой — это отнимает время и финансово менее выгодно.
Что касается кредитных продуктов, для владельцев ипотеки и кредитов с фиксированной ставкой ничего не меняется. Ставка и платеж остаются прежними до завершения договора. Банки пока не анонсируют массового пересмотра условий по новым кредитам, однако некоторые игроки могут скорректировать условия превентивно, взяв во внимание курс ЦБ по смягчению политики и имеющийся на рынке спрос.
По данным Банки.ру, за первые два месяца 2026 года спрос на онлайн-ипотеку вырос на 20% год к году. Средние ставки по автокредитам снизились с 25,1% в декабре до 24,3% в марте, по рыночной ипотеке — с 19,9% до 19%.
"Если вы только планируете оформить кредит или ипотеку, возможно, имеет смысл не торопиться и подождать более выгодных условий, особенно когда деньги нужны не срочно. Пока что на рынке будут преобладать незначительные корректировки ставок, более ощутимый разворот будет возможен, когда ключевая ставка снизится более существенно и приблизится к однозначному уровню, а макропруденциальные требования для банков будут ослаблены", — советует эксперт.
 
