Калининградская таможня готовится к росту транспортного потока из Польши

Калининградская таможня готовится к сезонному увеличению транспортного потока из Польши в преддверии весенних каникул, сообщает пресс-служба областной таможни.

2026-03-27T22:42+0300

КАЛИНИНГРАД, 27 мар - ПРАЙМ. Калининградская таможня готовится к сезонному увеличению транспортного потока из Польши в преддверии весенних каникул, сообщает пресс-служба областной таможни. "Весной традиционно происходит увеличение количества граждан, пересекающих таможенную границу ЕАЭС на российско-польском участке, при этом основная часть легковых автомобилей следует через МАПП "Мамоново-2", - говорится в сообщении калининградской таможни. Отмечается, что в связи с прогнозируемым сезонным увеличением транспортного потока из Республики Польша в Калининградскую область на период весенних каникул со стороны таможенных органов усилены дежурные смены, в рамках межведомственного взаимодействия с пограничными органами организован совместный осмотр транспортных средств и товаров, перемещаемых физическими лицами. "Дополнительно обращаем внимание лиц, пересекающих границу, на возможность заблаговременного декларирования товаров для личного пользования с применением пассажирской таможенной декларации", - добавили в пресс-службе.

