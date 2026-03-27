Калининградская таможня готовится к росту транспортного потока из Польши - 27.03.2026, ПРАЙМ
Калининградская таможня готовится к росту транспортного потока из Польши
© РИА Новости . Игорь Зарембо | Пограничный пункт перехода Мамоново-2 на границе с Польшей в Калининградской области
Пограничный пункт перехода Мамоново-2 на границе с Польшей в Калининградской области. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 мар - ПРАЙМ. Калининградская таможня готовится к сезонному увеличению транспортного потока из Польши в преддверии весенних каникул, сообщает пресс-служба областной таможни.
"Весной традиционно происходит увеличение количества граждан, пересекающих таможенную границу ЕАЭС на российско-польском участке, при этом основная часть легковых автомобилей следует через МАПП "Мамоново-2", - говорится в сообщении калининградской таможни.
Отмечается, что в связи с прогнозируемым сезонным увеличением транспортного потока из Республики Польша в Калининградскую область на период весенних каникул со стороны таможенных органов усилены дежурные смены, в рамках межведомственного взаимодействия с пограничными органами организован совместный осмотр транспортных средств и товаров, перемещаемых физическими лицами.
"Дополнительно обращаем внимание лиц, пересекающих границу, на возможность заблаговременного декларирования товаров для личного пользования с применением пассажирской таможенной декларации", - добавили в пресс-службе.
