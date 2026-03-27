Трамп продлил действие части антироссийских санкций
Трамп продлил действие части антироссийских санкций - 27.03.2026, ПРАЙМ
Трамп продлил действие части антироссийских санкций
Президент США Дональд Трамп продлил действие части антироссийских санкций, введенных его предшественником Джо Байденом. | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T01:14+0300
2026-03-27T01:14+0300
2026-03-27T01:14+0300
ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продлил действие части антироссийских санкций, введенных его предшественником Джо Байденом.
"Я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации, установленный исполнительным указом", - говорится в зарегистрированном в правительственной базе документе.
Как говорится в документе, поскольку якобы имеющаяся угроза американской нацбезопасности сохраняется, действие санкций "должно быть продолжено".
Речь идет о санкционном режиме, установленном 15 апреля 2021 года исполнительным указом тогдашнего президента США Джо Байдена. Изначально ограничения касались запрета для американских финансовых институтов на участие в первичном размещении облигаций минфина РФ или Банка России. Позже санкции неоднократно расширялись.
Обоснованием документа власти США, не приводя никаких доказательств, указывали якобы имеющиеся попытки РФ вмешаться в американские политические процессы и другие неподтвержденные заявления, увязанные с национальной безопасностью США.
Трамп при этом обвиняет демократов в том, что они использовали в политической борьбе выдуманную и опровергнутую теорию о его якобы связях с Россией, угрожая участникам из оппозиционной партии уголовными делами.
Трамп продлил действие части антироссийских санкций
Президент США Трамп продлил действие части антироссийских санкций
ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продлил действие части антироссийских санкций, введенных его предшественником Джо Байденом.
"Я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации, установленный исполнительным указом", - говорится в зарегистрированном в правительственной базе документе.
Как говорится в документе, поскольку якобы имеющаяся угроза американской нацбезопасности сохраняется, действие санкций "должно быть продолжено".
Речь идет о санкционном режиме, установленном 15 апреля 2021 года исполнительным указом тогдашнего президента США Джо Байдена. Изначально ограничения касались запрета для американских финансовых институтов на участие в первичном размещении облигаций минфина РФ или Банка России. Позже санкции неоднократно расширялись.
Обоснованием документа власти США, не приводя никаких доказательств, указывали якобы имеющиеся попытки РФ вмешаться в американские политические процессы и другие неподтвержденные заявления, увязанные с национальной безопасностью США.
Трамп при этом обвиняет демократов в том, что они использовали в политической борьбе выдуманную и опровергнутую теорию о его якобы связях с Россией, угрожая участникам из оппозиционной партии уголовными делами.