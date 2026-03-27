Трамп продлил действие части антироссийских санкций - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260327/tramp-868669125.html
Трамп продлил действие части антироссийских санкций
2026-03-27T01:14+0300
экономика
мировая экономика
сша
рф
дональд трамп
джо байден
минфин рф
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868669125.jpg?1774563276
ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продлил действие части антироссийских санкций, введенных его предшественником Джо Байденом. "Я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации, установленный исполнительным указом", - говорится в зарегистрированном в правительственной базе документе. Как говорится в документе, поскольку якобы имеющаяся угроза американской нацбезопасности сохраняется, действие санкций "должно быть продолжено". Речь идет о санкционном режиме, установленном 15 апреля 2021 года исполнительным указом тогдашнего президента США Джо Байдена. Изначально ограничения касались запрета для американских финансовых институтов на участие в первичном размещении облигаций минфина РФ или Банка России. Позже санкции неоднократно расширялись. Обоснованием документа власти США, не приводя никаких доказательств, указывали якобы имеющиеся попытки РФ вмешаться в американские политические процессы и другие неподтвержденные заявления, увязанные с национальной безопасностью США. Трамп при этом обвиняет демократов в том, что они использовали в политической борьбе выдуманную и опровергнутую теорию о его якобы связях с Россией, угрожая участникам из оппозиционной партии уголовными делами.
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
01:14 27.03.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала