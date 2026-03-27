Экс-советник Трампа заявил, что США не смогут восполнить потери нефти

2026-03-27T06:50+0300

ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. США не смогут восполнить выпавшие объемы нефти на мировом рынке на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана и сбоев судоходства через Ормузский пролив, заявил РИА Новости бывший советник американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос. "Соединенные Штаты не смогут закрыть пробел в 20 миллионов баррелей нефти, которые были потеряны на международных рынках", - сказал Пападопулос. По его словам, американская нефтедобыча может вырасти лишь ограниченно - максимум на 400-500 тысяч баррелей в сутки, чего недостаточно для компенсации столь крупного выпадающего объема. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

нефть, мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп