https://1prime.ru/20260327/transneft-868689420.html
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2025 году снизилась на 21,4 процента
2026-03-27T16:35+0300
энергетика
нефть
бизнес
транснефть
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82963/63/829636325_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_36a8c52ceda3c9bca2624bd3c8abe8ac.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Чистая прибыль "Транснефти", приходящаяся на акционеров, по МСФО в 2025 году составила 226,1 миллиарда рублей, снизившись на 21,4% по сравнению с 2024 годом в том числе на фоне изменения налогового законодательства, а также убытка от обесценения, а EBITDA составила 585 миллиардов рублей, увеличившись на 7% по сравнению с 2024 годом, сообщила компания."Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) выросла на 7% до 585 миллиардов рублей", - говорится в релизе компании."Прибыль акционерам ПАО "Транснефть" за 2025 год составила 226 миллиардов рублей. Снижение этого параметра прежде всего связано с изменениями налогового законодательства и признанием убытка от обесценения внеоборотных активов", - объяснили в компании, добавив, что на динамику финансовых результатов повлияли западные санкции против российского ТЭК и сокращение грузооборота.В "Транснефти" добавили, что с 1 января 2025 года ставка налога на прибыль для ПАО "Транснефть" - до 40% до 2030 года включительно. Рост налоговой нагрузки, высокая ключевая ставка Банка России в течение 2025 года и снижение грузооборота привели к признанию убытка от обесценения внеоборотных активов в сумме 98 миллиардов рублей (годом ранее он составил 32 миллиарда рублей).Выручка "Транснефти" по итогам 2025 года составила 1,440 триллиона рублей, увеличившись на 1% по сравнению с 2024 годом. На динамике данного показателя сказалось уменьшение выручки от реализации нефти из-за снижения цен на нефть."Важно также отметить, что в 2025 году деятельность группы "Транснефть" осуществлялась в условиях серьезных вызовов по защите инфраструктурных объектов от террористических атак со стороны украинских формирований", - подчеркнули в компании.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82963/63/829636325_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_431417dae64fa9985c13ff9785366d53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
