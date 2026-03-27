Курс юаня к рублю в первые часы торгов остается на уровне 11,68 рубля - 27.03.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю в первые часы торгов остается на уровне 11,68 рубля
Курс юаня к рублю в первые часы торгов остается на уровне 11,68 рубля
2026-03-27T12:12+0300
Китайский юань, Рынок, Торги, Богдан Зварич, ПСБ
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы не демонстрирует ярко выраженной динамики, оставаясь недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.03 мск остается на уровне предыдущего закрытия - 11,68 рубля.
"Не исключаем, что уже в ближайшее время экспортеры могут увеличить продажу валюты, опасаясь, что курс для них в дальнейшем будет хуже. С технической точки зрения, пара ведет борьбу за важный уровень 11,75, но сейчас на технику особо полагаться не стоит", - комментирует Игорь Соколов из "Алор брокер".
"Сегодня ожидаем продолжения движения юаня в данном диапазоне. Учитывая приближение пика налоговых выплат, способствующего повышенному предложению иностранной валюты со стороны экспортеров, рубль может попытаться продолжить волну укрепления, в результате чего китайская валюта сделает еще один шаг к отметке 11,5 рубля, выступающей ближайшей поддержкой", - прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ.
