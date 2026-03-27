https://1prime.ru/20260327/yuan-868682255.html

Курс юаня к рублю в первые часы торгов остается на уровне 11,68 рубля

Курс юаня к рублю в первые часы торгов остается на уровне 11,68 рубля - 27.03.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю в первые часы торгов остается на уровне 11,68 рубля

Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы не демонстрирует ярко выраженной динамики, оставаясь недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T12:12+0300

2026-03-27T12:12+0300

2026-03-27T12:12+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы не демонстрирует ярко выраженной динамики, оставаясь недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.03 мск остается на уровне предыдущего закрытия - 11,68 рубля. "Не исключаем, что уже в ближайшее время экспортеры могут увеличить продажу валюты, опасаясь, что курс для них в дальнейшем будет хуже. С технической точки зрения, пара ведет борьбу за важный уровень 11,75, но сейчас на технику особо полагаться не стоит", - комментирует Игорь Соколов из "Алор брокер". "Сегодня ожидаем продолжения движения юаня в данном диапазоне. Учитывая приближение пика налоговых выплат, способствующего повышенному предложению иностранной валюты со стороны экспортеров, рубль может попытаться продолжить волну укрепления, в результате чего китайская валюта сделает еще один шаг к отметке 11,5 рубля, выступающей ближайшей поддержкой", - прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, богдан зварич, псб