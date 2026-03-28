Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
СМИ: африканские министры отказываются от участия в нефтяном саммите
СМИ: африканские министры отказываются от участия в нефтяном саммите
21:53 28.03.2026
 
СМИ: африканские министры отказываются от участия в нефтяном саммите

Arise: министры Африки отказываются от участия в нефтяном саммите в Лондоне

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Министры африканских государств отказываются от участия в нефтяном саммите Africa Energies Summit в Лондоне из-за недовольства недостаточной представленностью африканских специалистов, сообщает нигерийский телеканал Arise.
"Всё большее число министров нефтяной промышленности африканских стран отказываются от участия в Африканском энергетическом саммите 2026 года в Лондоне, что наносит серьезный удар по авторитету мероприятия и подчеркивает сохраняющуюся напряженность в вопросах... инклюзивности в нефтегазовом секторе континента", - пишет издание.
Председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк охарактеризовал бойкот как твердую позицию в защиту местного производства и справедливого участия африканских специалистов.
"(Если в Лондоне - ред.) изменят свою политику в отношении чернокожих специалистов, сделав ее более инклюзивной, многие африканцы будут с ними работать. Политика, направленная на ограничение доступа, не отражает наши ценности и ценности нефтяной промышленности", - приводит телеканал слова председателя.
