СМИ: африканские министры отказываются от участия в нефтяном саммите
2026-03-28T21:53+0300
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Министры африканских государств отказываются от участия в нефтяном саммите Africa Energies Summit в Лондоне из-за недовольства недостаточной представленностью африканских специалистов, сообщает нигерийский телеканал Arise. "Всё большее число министров нефтяной промышленности африканских стран отказываются от участия в Африканском энергетическом саммите 2026 года в Лондоне, что наносит серьезный удар по авторитету мероприятия и подчеркивает сохраняющуюся напряженность в вопросах... инклюзивности в нефтегазовом секторе континента", - пишет издание. Председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк охарактеризовал бойкот как твердую позицию в защиту местного производства и справедливого участия африканских специалистов. "(Если в Лондоне - ред.) изменят свою политику в отношении чернокожих специалистов, сделав ее более инклюзивной, многие африканцы будут с ними работать. Политика, направленная на ограничение доступа, не отражает наши ценности и ценности нефтяной промышленности", - приводит телеканал слова председателя.
СМИ: важный для Саудовской Аравии нефтепровод работает на полную мощность