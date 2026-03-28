https://1prime.ru/20260328/afrika-868719489.html

СМИ: африканские министры отказываются от участия в нефтяном саммите

СМИ: африканские министры отказываются от участия в нефтяном саммите - 28.03.2026, ПРАЙМ

СМИ: африканские министры отказываются от участия в нефтяном саммите

Министры африканских государств отказываются от участия в нефтяном саммите Africa Energies Summit в Лондоне из-за недовольства недостаточной представленностью... | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T21:53+0300

2026-03-28T21:53+0300

2026-03-28T21:53+0300

энергетика

нефть

лондон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Министры африканских государств отказываются от участия в нефтяном саммите Africa Energies Summit в Лондоне из-за недовольства недостаточной представленностью африканских специалистов, сообщает нигерийский телеканал Arise. "Всё большее число министров нефтяной промышленности африканских стран отказываются от участия в Африканском энергетическом саммите 2026 года в Лондоне, что наносит серьезный удар по авторитету мероприятия и подчеркивает сохраняющуюся напряженность в вопросах... инклюзивности в нефтегазовом секторе континента", - пишет издание. Председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк охарактеризовал бойкот как твердую позицию в защиту местного производства и справедливого участия африканских специалистов. "(Если в Лондоне - ред.) изменят свою политику в отношении чернокожих специалистов, сделав ее более инклюзивной, многие африканцы будут с ними работать. Политика, направленная на ограничение доступа, не отражает наши ценности и ценности нефтяной промышленности", - приводит телеканал слова председателя.

https://1prime.ru/20260328/smi-868717327.html

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, лондон