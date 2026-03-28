Продавцам автомобилей объяснили, когда можно не платить налог - 28.03.2026, ПРАЙМ
Продавцам автомобилей объяснили, когда можно не платить налог
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. При продаже машины продавец платит налог на доходы физлиц от 13 до 15%. Кто освобожден от этого платежа, агентству “Прайм” рассказал руководитель налоговой практики адвокатского бюро "БВМП", член Ассоциации налоговых консультантов Александр Андропов.Он назвал три ситуации, когда налог при продаже автомобиля платить не нужно. Самый простой вариант — владение машиной более трех лет. Срок отсчитывается от даты заключения договора купли-продажи, а при наследовании — с даты смерти наследодателя. Второй способ — применить имущественный вычет в размере 250 тысяч рублей. Если автомобиль продан за эту сумму или меньше, налоговая база обнуляется."Третий вариант, на мой взгляд, самый популярный: когда еще не истек трехгодичный срок владения, продать автомобиль за ту же стоимость, что и купили, либо дешевле. В таком случае не возникает прибыли, то есть налоговой базы, с которой уплачивается налог. Этим способом часто пользуются перекупщики, занижая стоимость в договоре, хотя по факту она может быть значительно выше", — пояснил эксперт.Если машина находилась в собственности менее трех лет и продана дороже, чем была куплена, с разницы придется заплатить НДФЛ. Ставка для большинства граждан составляет 13%. Однако если общий доход за год превышает 2,4 миллиона рублей, с суммы превышения налог составит уже 15%.При расчете налога можно выбрать один из двух способов, рассказал Андропов. Первый: из цены продажи вычесть цену покупки — для этого нужно приложить подтверждающие документы (договор, акт приема-передачи). Второй: применить имущественный вычет — из цены продажи вычесть 250 тысяч рублей. Выбирается тот вариант, который выгоднее в конкретной ситуации.Даже если после вычета налог оказался нулевым, но срок владения составлял менее трех лет, а сумма продажи превышала 250 тысяч рублей, декларацию 3-НДФЛ подать все равно необходимо. Сделать это нужно до 30 апреля года, следующего за годом продажи. Сам налог, если он есть, уплачивается до 15 июля, заключил налоговый консультант.
02:02 28.03.2026
 
Продавцам автомобилей объяснили, когда можно не платить налог

Андропов: налог с продажи авто можно не платить, если вы владели ей больше 3 лет

