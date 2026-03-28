Движение поездов в Дагестане изменили из-за последствий дождей
Движение поездов в Дагестане изменили из-за последствий дождей - 28.03.2026, ПРАЙМ
Движение поездов в Дагестане изменили из-за последствий дождей
Движение поездов в Республике Дагестан изменено из-за последствий стихии, сообщила РЖД в своем канале на платформе Max. | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T16:58+0300
2026-03-28T16:58+0300
2026-03-28T16:58+0300
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Движение поездов в Республике Дагестан изменено из-за последствий стихии, сообщила РЖД в своем канале на платформе Max. В субботу на Дагестан обрушились мощные ливни. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале, там размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Потоки воды затопили улицы и машины, пострадали частные дома, людей оттуда эвакуировали. "Отменено движение двух пригородных поездов на участке Махачкала – Дербент, маршрут следования пяти пригородных поездов на участках Дербент – Махачкала и Дербент – Хасав-Юрт сокращён до станции Манас", - добавили в РЖД. Уточняется, что пассажиров поездов №86 Дербент - Москва и №85 Москва - Дербент на участке Махачкала - Манас перевезут автобусами. Сообщается, что из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реке Ярыкса произошел подмыв опор железнодорожного моста и обрушение пролетных строений по двум путям станции Хасав-Юрт, движение поездов на участке Хасав-Юрт – Кади-Юрт приостановлено. курсирует одна пара пассажирских поездов дальнего следования. Кроме того, в связи с погодными условиями произошло подтопление путей на станции Тарки. Движение поездов на станции приостановлено.
бизнес, россия, дербент, махачкала, москва, ржд
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Дербент, Махачкала, МОСКВА, РЖД
Движение поездов в Дагестане изменили из-за последствий дождей
РЖД изменили движение поездов в Дагестане из-за последствий дождей