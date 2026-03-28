"Хуже, чем в 2022 году". Европе грозит сильнейший энергокризис

"Хуже, чем в 2022 году". Европе грозит сильнейший энергокризис - 28.03.2026, ПРАЙМ

"Хуже, чем в 2022 году". Европе грозит сильнейший энергокризис

Газохранилища стремительно пустеют, пополнять запасы в условиях падения экспорта СПГ и роста цен все сложнее. Какие коррективы вносит в планы ЕС по отказу от... | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T07:07+0300

2026-03-28T07:07+0300

2026-03-28T07:07+0300

Москва, 28 мар — ПРАЙМ, Роман Серов. Газохранилища стремительно пустеют, пополнять запасы в условиях падения экспорта СПГ и роста цен все сложнее. Какие коррективы вносит в планы ЕС по отказу от российского газа война на Ближнем Востоке и как уже подсуетились азиатские конкуренты — в материале "Прайм".По данным Gas Infrastructure Europe, к 24 марта в европейских ПХГ оставалось 26,7 миллиарда кубометров газа. Заполненность — 28,45%. Год назад было 33,8%, а в 2024-м — 59,2%.В некоторых странах положение почти катастрофическое: в Нидерландах этот показатель — меньше шести процентов. В Германии и Франции ненамного больше."Такая ситуация создает серьезные трудности для восполнения запасов в европейских хранилищах к будущей зиме", — констатируют в "Газпроме".Это вам не 2022-йТри года назад трубопроводные поставки из России уменьшились на 76,6 миллиарда кубометров — 55% от уровня предыдущего года, притом что российский газ обеспечивал около 40% импорта ЕС. Сегодня все иначе.Согласно Eurostat, в 2025-м страны ЕС приобрели 7,2 миллиона тонн катарского СПГ (11,1% совокупной потребности) и 8,1 миллиона российского (12,4%). Даже если закупки у России прекратятся раньше срока, обозначенного в 19-м пакете санкций (1 января 2027-го), безвозвратные потери для ЕС не превысят семи процентов суммарного импорта. С 2022-м несопоставимо."Однако этот оптимистичный сценарий действует лишь при двух условиях: отсутствии дальнейших ударов по СПГ-инфраструктуре на Ближнем Востоке и восстановлении судоходства в Ормузском проливе в ближайшие два-три месяца", — подчеркивает менеджер практики "Стратегия" подразделения "Рексофт Консалтинг" компании "Рексофт" Сергей Ермилов.Ситуация слишком непредсказуемая, развернуться в ту или иную сторону способна в любой момент.А газа-то и нетОсновной источник энергии для Европы сейчас — СПГ. Главные поставщики — США и страны Африки, в 2025-м — 34,5 миллиона и 12 миллионов тонн соответственно. Американцы вообще пообещали продать ЕС энергоносителей на 750 миллиардов долларов, но не факт, что сдержат слово."Управление энергетической информации США (EIA) ждет, что экспорт СПГ вырастет с 15,1 миллиарда кубических футов в сутки в 2025-м до 16,7 миллиарда в 2026-м", — напоминает Михаил Гордиенко, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова.Однако крупнейший заокеанский производитель Cheniere Energy уже работает в полную силу. "Свободных мощностей почти не осталось, и заметно нарастить поставки просто невозможно", — отмечает эксперт. Та же ситуация и с норвежскими партнерами.В течение 2026-го ожидается расширение СПГ-заводов Corpus Christi и Plaquemines, а также ввод двух технологических линий Golden Pass в США, что добавит мощности, эквивалентные 26,6 миллиона тонн в год. Потребности азиатских импортеров частично закроют новые мощности в Австралии и Мексике (плюс 8,2 миллиона тонн в год). Но это поступит на рынок не сразу, и конкуренция обещает быть жесткой.Ценовая война: Европа против АзииНа фоне нехватки мощностей, проблем в Ормузском проливе и ударов по критической инфраструктуре на Ближнем Востоке зарождается главная интрига предстоящего лета: сможет ли Европа перебить спрос со стороны Азии? Особенно с учетом того, что мировой экспорт СПГ уже рухнул до шестимесячного минимума.Обстановка на рынке нервная. После ударов по ближневосточной инфраструктуре европейские цены на газ подскакивали на 35%. При этом эталонный азиатский СПГ (JKM Platts) вырос на 68,5% — до 25,39 доллара за MMBtu.В такой ситуации поставки даже из Северной Америки в Азию становятся экономически выгодными. Поэтому летом 2026 года Европа, вероятнее всего, дешевого газа не увидит, - прогнозирует Гордиенко.В базовом сценарии спотовые цены на СПГ не превысят 30–35 долларов за MMBtu — это гораздо ниже пиковых значений 2022-го. Однако в период активных закупок для заполнения хранилищ (ближе к середине лета) возможен кратковременный всплеск из-за конкуренции со странами Восточной Азии, полагает Сергей Ермилов.Брюссель готовится к худшемуЕврокомиссия уже адаптируется к реалиям дорогого рынка. Двадцать третьего марта страны ЕС призвали приступить к закачке газа в хранилища как можно раньше и напомнили о гибкости новых правил: целевых показателей нужно достичь в период с 1 октября по 1 декабря, а при неблагоприятных рыночных условиях допустимо отклонение до десяти процентных пунктов.Регулирующие органы понимают, что рынок может не выдержать 90-процентной закачки без ценового шока. Поэтому ЕС готовится не только закупать газ, но и смягчать формальные требования.Параллельно ищут альтернативные источники. Италия после срыва катарских поставок ведет переговоры с Алжиром и Азербайджаном. Очевидно, цена вопроса будет высокой.Новая архитектура дефицитаПока большинство аналитиков исходят из того, что удары по инфраструктуре в Персидском заливе не стали фатальными, а судоходство восстановится в течение нескольких месяцев. В противном случае Европу ждет не просто дорогое лето, а новая архитектура дефицита на несколько сезонов вперед."Удары вывели из строя около 17% экспортной мощности катарского СПГ, а восстановление займет от трех до пяти лет. QatarEnergy объявила форс-мажор по ряду долгосрочных контрактов", — отметил Михаил Гордиенко.Сбои в районе Ормузского пролива затрагивают около 20% мирового трафика нефти и газа. ЕС входит в сезон закачки с самыми низкими за три года запасами, ограниченными возможностями нарастить импорт и жесткой конкуренцией за СПГ с Азией. Остается надежда на американские мощности. К концу года они могут увеличиться, но вряд ли успеют спасти ситуацию в ближайшие месяцы.Если восстановление затянется на годы, Европе придется перестраивать всю систему снабжения в условиях перманентного дефицита, что неизбежно отразится на тарифах для промышленности и домохозяйств. И в этом сценарии 2022 год может показаться цветочками, а идея отказаться от недорогих и гарантированных российских поставок — блажью с катастрофическими последствиями.

европа

азия

ближний восток

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мировая экономика, газ, европа, азия, ближний восток, ес, gas infrastructure europe, газпром