Опрос: АдГ и ХДС/ХСС разделили первое место в рейтинге партий - 28.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260328/germaniya-868719954.html
Опрос: АдГ и ХДС/ХСС разделили первое место в рейтинге партий
Опрос: АдГ и ХДС/ХСС разделили первое место в рейтинге партий - 28.03.2026, ПРАЙМ
Опрос: АдГ и ХДС/ХСС разделили первое место в рейтинге партий
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и блок ХДС/ХСС получили одинаковую поддержку среди немцев и разделили между собой первое место в рейтинге... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T22:52+0300
2026-03-28T22:52+0300
политика
мировая экономика
банки
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
bild
адг
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и блок ХДС/ХСС получили одинаковую поддержку среди немцев и разделили между собой первое место в рейтинге партий, следует из опроса социологического института INSA по заказу газеты Bild. Согласно результатам опроса, АдГ и ХДС/ХСС получили по 26% голосов респондентов. Второе место с 14% голосов заняли социал-демократы (СДПГ), на третьем расположилась партия "Зеленых" с 12%. Как отмечает Bild, поскольку для получения парламентского большинства необходимо набрать 45% голосов, если бы выборы проходили сейчас, то нынешнее правительство, состоящее из ХДС/ХСС и СДПГ, не смогло бы получить большинство и было бы вынуждено вступать в коалицию с другими партиями. Опрос проводился 23-27 марта среди 1205 немцев. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта. Ранее другой опрос INSA показал, что более 40% граждан ФРГ ожидают распада правительства канцлера Германии Фридриха Мерца до окончания срока его полномочий.
https://1prime.ru/20260328/peregovory-868709751.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_19509b0db333e59cd227922565db0a3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, банки, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, bild, адг
Политика, Мировая экономика, Банки, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Bild, АдГ
22:52 28.03.2026
 
Опрос: АдГ и ХДС/ХСС разделили первое место в рейтинге партий

INSA: АдГ и ХДС/ХСС разделили первое место в рейтинге партий в Германии

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Флаг Германии.. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и блок ХДС/ХСС получили одинаковую поддержку среди немцев и разделили между собой первое место в рейтинге партий, следует из опроса социологического института INSA по заказу газеты Bild.
Согласно результатам опроса, АдГ и ХДС/ХСС получили по 26% голосов респондентов. Второе место с 14% голосов заняли социал-демократы (СДПГ), на третьем расположилась партия "Зеленых" с 12%.
Как отмечает Bild, поскольку для получения парламентского большинства необходимо набрать 45% голосов, если бы выборы проходили сейчас, то нынешнее правительство, состоящее из ХДС/ХСС и СДПГ, не смогло бы получить большинство и было бы вынуждено вступать в коалицию с другими партиями.
Опрос проводился 23-27 марта среди 1205 немцев. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта.
Ранее другой опрос INSA показал, что более 40% граждан ФРГ ожидают распада правительства канцлера Германии Фридриха Мерца до окончания срока его полномочий.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала