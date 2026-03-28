"Трамп в ужасе". В США объяснили, почему решили пойти на уступки Ирану

2026-03-28T03:54+0300

МОСКВА, 28 марта — ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессант и президент Дональд Трамп решили отменить нефтяные санкции в отношении ИРИ, чтобы стабилизировать цены на нефть, н возможный захват иранского острова Харк или других островов может резко поднять цены, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Скотт Бессант и Трамп отменили нефтяные санкции в отношении Ирана. Санкции обычно применяются для получения контроля, с целью заставить кого-то следовать вашим условиям. Но это не сработало", — отметил он.При этом Джонсон указал, что политика США по отношению к Ирану полна противоречий."Теперь санкции отменяются, потому что Бессант и Трамп в ужасе от того, что если они не будут сдерживать стремительный рост цен на нефть, им придется следить, чтобы на рынке было достаточно предложения — чтобы ситуация на рынках не превратилась в кошмар. Тогда их выбор сейчас — напасть на иранский остров и взять его под контроль. Там хранится нефть, которую Иран затем может отключить и больше не разрешать поставлять на остров. Но это приведет к сокращению поставок нефти, которые, как вы утверждаете, вы хотите поддерживать. <…> Это не имеет смысла", — объяснил аналитик. Военная операция США и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — не допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие. Вашингтон пригрозил уничтожить военные силы страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявляет о своей готовности защищаться и пока не видит оснований для возобновления переговоров. ило, ссылаясь на анонимные источники из Пентагона, что военное руководство США рассматривает использование десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии для возможной операции по захвату иранского острова Харк, который является главным узлом для экспорта нефти из страны в северной части Персидского залива.

