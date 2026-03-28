Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решение Каллас из-за России вызвало злость на Западе - 28.03.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Решение Каллас из-за России вызвало злость на Западе
2026-03-28T13:40+0300
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ce61544f2c5ad3d6ec71c265651c3e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Диесен: выходка Каллас показала нежелание ЕС урегулировать конфликт на Украине

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Выходка главы дипломатии ЕС Каи Каллас показала нежелание ЕС урегулировать украинский конфликт, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X.

"Мирная стратегия" ЕС по сути направлена на то, чтобы препятствовать мирному урегулированию и ещё больше втягивать США в войну против России", — говорится в публикации.
В субботу издание Axios сообщило, что Каллас устроила перепалку с госсекретарем Марко Рубио на встрече министров "Группы семи" из-за роли Соединенных Штатов в урегулировании на Украине. Так, она раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву.

По данным портала, Рубио в ответ пригрозил выходом Вашингтона из переговорного процесса. При этом он повысил голос.
