Медведев ответил на вопросы РИА Новости о конфликте на Ближнем Востоке - 28.03.2026, ПРАЙМ

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на вопросы РИА Новости о конфликте на Ближнем Востоке, возможности наземной операции США в Иране, а... | 28.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на вопросы РИА Новости о конфликте на Ближнем Востоке, возможности наземной операции США в Иране, а также о выполнении гособоронзаказа и комплектовании Вооруженных сил России по контракту. Зампред Совбеза отметил, что мирное решение конфликта на Ближнем Востоке пока не просматривается. "Наверное, самая большая война на Ближнем Востоке, может быть, еще впереди. И тогда сам Ближний Восток превратится в долгосрочный источник, очаг нестабильности, которая может продолжаться там столетиями. Я думаю, тем, кто сейчас там держит деньги или занимается поставкой нефти, нужно очень сильно подумать, что делать дальше", - сказал Медведев. Он ответил на вопрос, решатся ли США на наземную операцию в Иране. "Для региона, я думаю, последствия будут фатальные. Для всех участников. Поскольку залезть в такую наземную операцию на большом отдалении от тех же самых Соединенных Штатов Америки грозит приблизительно такими же последствиями, как то, что произошло во Вьетнаме. Когда Вашингтон залез в чужую страну, находящуюся за тысячу миль от Вашингтона, и в течение десяти лет не мог найти достойный выход из этого конфликта", - напомнил Медведев. Зампред Совбеза заключил, что ядерный конфликт Израиля и Ирана в каком-то виде теперь неизбежен, а США и Израиль своей операцией не устранили причину, а приблизили его. Медведев также ответил на вопросы о выполнении гособоронзаказа. "Все идет, как принято говорить, по установленному плану, утвержденному Верховным главнокомандующим. Мы сумели добиться очень высоких темпов производства самых различных видов оружия, военной техники, средств поражения. Ну иначе мы просто не смогли бы воевать, потому что на стороне нашего противника воюет весь западный мир, а мы сами себя снабжаем всем. Поэтому в этом смысле пусть не волнуются. У нас с оружием все в порядке, и в случае необходимости мы его будем применять", - сказал он. Зампред Совбеза также заявил, что в настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации, а лиц, которые заключили контракт с ВС РФ, достаточно для выполнения всех боевых задач. Медведев также рассказал об оснащении новых Войск беспилотных систем и ответил на вопрос о темпах производства "Орешника".

