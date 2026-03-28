https://1prime.ru/20260328/neft-868710464.html
INPEX перенаправит нефть из Казахстана и Азербайджана на японский рынок
2026-03-28T10:10+0300
энергетика
нефть
газ
казахстан
азербайджан
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867004415_0:126:2480:1521_1920x0_80_0_0_782c1d6df96e12ecec24c0f164660256.jpg
ТОКИО, 28 мар – ПРАЙМ. Крупная японская компания INPEX с участием государства намерена перенаправить нефть, которую добывает в Казахстане и Азербайджане, преимущественно на японский рынок вместо европейского, сообщила газета "Иомиури". INPEX владеет долями на месторождении Кашаган в Казахстане и Азери-Чираг-Гюнешли в Азербайджане. До сих пор нефть с этих месторождений компания направляла в рамках спотовых поставок в основном в Европу. Однако сейчас из-за кризиса на Ближнем Востоке и опасений насчет возникновения нехватки нефти на японском рынке компания решила часть спотовых поставок перенаправить "в преимущественном порядке на японский рынок. "Мы рассмотрели этот вопрос, чтобы внести максимальный вклад в стабилизацию поставок нефти в Японию", - приводит издание слова одного из руководителей компании. Нефть из Казахстана и Азербайджана относится к средне-легкой нефти, похожей на ближневосточную легкую нефть. Нефть из Азербайджана и Казахстана пойдет путями через Красное море и через Средиземное море, огибая мыс Доброй Надежды. Путь из Азербайджана займет от 25 до 50 дней, из Казахстана – 35-55 дней, что в два раза дольше пути через Ормузский пролив, который занимает 20 дней. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867004415_142:0:2339:1648_1920x0_80_0_0_d08afac6c23e8381e5c27b7c48525451.jpg
