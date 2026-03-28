INPEX перенаправит нефть из Казахстана и Азербайджана на японский рынок - 28.03.2026, ПРАЙМ
INPEX перенаправит нефть из Казахстана и Азербайджана на японский рынок
2026-03-28T10:10+0300
ТОКИО, 28 мар – ПРАЙМ. Крупная японская компания INPEX с участием государства намерена перенаправить нефть, которую добывает в Казахстане и Азербайджане, преимущественно на японский рынок вместо европейского, сообщила газета "Иомиури".
INPEX владеет долями на месторождении Кашаган в Казахстане и Азери-Чираг-Гюнешли в Азербайджане. До сих пор нефть с этих месторождений компания направляла в рамках спотовых поставок в основном в Европу. Однако сейчас из-за кризиса на Ближнем Востоке и опасений насчет возникновения нехватки нефти на японском рынке компания решила часть спотовых поставок перенаправить "в преимущественном порядке на японский рынок.
"Мы рассмотрели этот вопрос, чтобы внести максимальный вклад в стабилизацию поставок нефти в Японию", - приводит издание слова одного из руководителей компании.
Нефть из Казахстана и Азербайджана относится к средне-легкой нефти, похожей на ближневосточную легкую нефть.
Нефть из Азербайджана и Казахстана пойдет путями через Красное море и через Средиземное море, огибая мыс Доброй Надежды. Путь из Азербайджана займет от 25 до 50 дней, из Казахстана – 35-55 дней, что в два раза дольше пути через Ормузский пролив, который занимает 20 дней.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
