Первый танкер с ближневосточной нефтью прибыл в Японию - 28.03.2026, ПРАЙМ
Первый танкер с ближневосточной нефтью прибыл в Японию
Первый танкер с ближневосточной нефтью прибыл в Японию - 28.03.2026, ПРАЙМ
Первый танкер с ближневосточной нефтью прибыл в Японию
Первый с начала атак США и Израиля на Иран танкер с ближневосточной нефтью прибыл в японский порт, сообщил телеканал NHK. | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T16:43+0300
2026-03-28T16:43+0300
экономика
нефть
мировая экономика
сша
иран
ближний восток
ТОКИО, 28 мар - ПРАЙМ. Первый с начала атак США и Израиля на Иран танкер с ближневосточной нефтью прибыл в японский порт, сообщил телеканал NHK. По данным телеканала, танкер прошел из порта на западном побережье Саудовской Аравии через Красное море и достиг порта японской префектуры Эхимэ. Это первый с начала конфликта на Ближнем Востоке танкер с нефтью из этого региона, прибывший к берегам Японии. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260326/lavrov-868667957.html
сша
иран
ближний восток
нефть, мировая экономика, сша, иран, ближний восток
Экономика, Нефть, Мировая экономика, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
16:43 28.03.2026
 
Первый танкер с ближневосточной нефтью прибыл в Японию

NHK: в японский порт прибыл первый с начала атак на Иран танкер с ближневосточной нефтью

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Танкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
Танкеры с нефтью. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
ТОКИО, 28 мар - ПРАЙМ. Первый с начала атак США и Израиля на Иран танкер с ближневосточной нефтью прибыл в японский порт, сообщил телеканал NHK.
По данным телеканала, танкер прошел из порта на западном побережье Саудовской Аравии через Красное море и достиг порта японской префектуры Эхимэ. Это первый с начала конфликта на Ближнем Востоке танкер с нефтью из этого региона, прибывший к берегам Японии.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Танкеры с нефтью из России шли и без "разрешения" США, заявил Лавров
26 марта, 23:56
 
ЭкономикаНефтьМировая экономикаСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
