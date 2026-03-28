Первый танкер с ближневосточной нефтью прибыл в Японию

Первый с начала атак США и Израиля на Иран танкер с ближневосточной нефтью прибыл в японский порт, сообщил телеканал NHK.

2026-03-28T16:43+0300

ТОКИО, 28 мар - ПРАЙМ. Первый с начала атак США и Израиля на Иран танкер с ближневосточной нефтью прибыл в японский порт, сообщил телеканал NHK. По данным телеканала, танкер прошел из порта на западном побережье Саудовской Аравии через Красное море и достиг порта японской префектуры Эхимэ. Это первый с начала конфликта на Ближнем Востоке танкер с нефтью из этого региона, прибывший к берегам Японии. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

