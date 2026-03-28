РЖД обновили второй состав поезда "Красная стрела"
РЖД обновили второй состав поезда "Красная стрела" новыми купе с полками длиной два метра, он отправится в первый рейс 29 марта, сообщила компания.
2026-03-28T11:59+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
ржд
федеральная пассажирская компания
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. РЖД обновили второй состав поезда "Красная стрела" новыми купе с полками длиной два метра, он отправится в первый рейс 29 марта, сообщила компания. Этот поезд курсирует между Санкт-Петербургом и Москвой. Первый состав "Красной стрелы" с новыми вагонами так называемого габарита Т отправился в рейс 18 декабря 2025 года. Сейчас в парке "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) 32 таких вагона купе. "Красная стрела": теперь оба состава — в габарите Т и в новой ливрее… Обновили второй состав "Красной стрелы" вагонами габарита Т. В первый рейс он отправится из Санкт-Петербурга в Москву 29 марта. Теперь в каждом составе "Красной стрелы" вагоны габарита Т с увеличенным пространством салона", - говорится в сообщении РЖД. В этих вагонах десять купе вместо привычных восьми, более длинные и широкие спальные места, два туалета и отдельная душевая, каждое первое купе в вагонах – в формате "Мама+" с увеличенной нижней полкой, чтобы было удобнее разместиться с ребёнком. "А в каждом купе – индивидуальные светильники и сейфы, розетки, USB, беспроводная зарядка и даже персональные столики на верхних полках. В штабном купейном вагоне габарита Т предусмотрено два спецкупе с расширенными возможностями для маломобильных пассажиров, багажное и кухонное отделения", - пишут РЖД.
