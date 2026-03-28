https://1prime.ru/20260328/slovakiya-868716884.html

Президент Словакии заявил, что не видит смысла в переговорах с Зеленским

2026-03-28T17:45+0300

энергетика

нефть

словакия

украина

киев

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1c/868716718_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_d25cc88c1a926c9147586bd5162d000e.jpg

БРАТИСЛАВА, 28 мар - ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что встретился бы с Владимиром Зеленским, если бы это помогло возобновить оставленную Киевом прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", но не видит смысла в формальных переговорах, которые не приведут к результатам. "Если бы, например, моя встреча с Зеленским была запланирована так, что в результате через "Дружбу" начнет снова течь нефть в Словакию, то пожалуйста, я готов когда угодно, но если речь идет лишь о формальной встрече, от которой Словакия ничего не получит и которая не решит никакой существующей сейчас проблемы, то такая встреча не имеет смысла", - сказал Пеллегрини в эфире программы "Субботние диалоги". Пеллегрини вступил в должность президента Словакии в середине июня 2024 года. Находясь на этом посту, он посетил все граничащие с республикой страны, кроме Украины. В июле 2025 года Пеллегрини говорил, что его визит на Украину может состояться ближе к концу 2025 года, но этого так и не произошло. Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

