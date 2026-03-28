Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Словакии заявил, что не видит смысла в переговорах с Зеленским
Президент Словакии заявил, что не видит смысла в переговорах с Зеленским
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что встретился бы с Владимиром Зеленским, если бы это помогло возобновить оставленную Киевом прокачку нефти по... | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T17:45+0300
17:45 28.03.2026
 
Президент Словакии заявил, что не видит смысла в переговорах с Зеленским

Президент Словакии Пеллегрини заявил, что встреча с Зеленским не имеет смысла

БРАТИСЛАВА, 28 мар - ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что встретился бы с Владимиром Зеленским, если бы это помогло возобновить оставленную Киевом прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", но не видит смысла в формальных переговорах, которые не приведут к результатам.
"Если бы, например, моя встреча с Зеленским была запланирована так, что в результате через "Дружбу" начнет снова течь нефть в Словакию, то пожалуйста, я готов когда угодно, но если речь идет лишь о формальной встрече, от которой Словакия ничего не получит и которая не решит никакой существующей сейчас проблемы, то такая встреча не имеет смысла", - сказал Пеллегрини в эфире программы "Субботние диалоги".
Пеллегрини вступил в должность президента Словакии в середине июня 2024 года. Находясь на этом посту, он посетил все граничащие с республикой страны, кроме Украины. В июле 2025 года Пеллегрини говорил, что его визит на Украину может состояться ближе к концу 2025 года, но этого так и не произошло.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
