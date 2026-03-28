https://1prime.ru/20260328/slovakiya-868716884.html
Президент Словакии заявил, что не видит смысла в переговорах с Зеленским
2026-03-28T17:45+0300
энергетика
нефть
словакия
украина
киев
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1c/868716718_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_d25cc88c1a926c9147586bd5162d000e.jpg
БРАТИСЛАВА, 28 мар - ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что встретился бы с Владимиром Зеленским, если бы это помогло возобновить оставленную Киевом прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", но не видит смысла в формальных переговорах, которые не приведут к результатам. "Если бы, например, моя встреча с Зеленским была запланирована так, что в результате через "Дружбу" начнет снова течь нефть в Словакию, то пожалуйста, я готов когда угодно, но если речь идет лишь о формальной встрече, от которой Словакия ничего не получит и которая не решит никакой существующей сейчас проблемы, то такая встреча не имеет смысла", - сказал Пеллегрини в эфире программы "Субботние диалоги". Пеллегрини вступил в должность президента Словакии в середине июня 2024 года. Находясь на этом посту, он посетил все граничащие с республикой страны, кроме Украины. В июле 2025 года Пеллегрини говорил, что его визит на Украину может состояться ближе к концу 2025 года, но этого так и не произошло. Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
https://1prime.ru/20260327/zelenskiy-868702843.html
словакия
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1c/868716718_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_bf64ff1b68f56597260f1f3643b65c78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
