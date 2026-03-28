СМИ: важный для Саудовской Аравии нефтепровод работает на полную мощность
© fotolia.com / Edelweiss — Нефтяные насосы. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Важный для Саудовской Аравии нефтепровод "Восток-Запад" работает на полную мощность в условиях блокировки Ормузского пролива, перекачивая семь миллионов баррелей нефти в сутки, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источник.
Трубопровод перекачивает нефть с востока саудовского королевства, подавая ее на западный порт Янбу в Красном море. Агентство отмечает, что из семи миллионов баррелей нефти два миллиона предназначены для саудовских НПЗ. При этом поставки в Янбу лишь частично покрывают потребности покупателей нефти, поскольку до боевых действий США и Израиля с Ираном через Ормуз проходило порядка 15 миллионов баррелей нефти в день.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.