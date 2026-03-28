СМИ: важный для Саудовской Аравии нефтепровод работает на полную мощность

СМИ: важный для Саудовской Аравии нефтепровод работает на полную мощность - 28.03.2026, ПРАЙМ

СМИ: важный для Саудовской Аравии нефтепровод работает на полную мощность

Важный для Саудовской Аравии нефтепровод "Восток-Запад" работает на полную мощность в условиях блокировки Ормузского пролива, перекачивая семь миллионов... | 28.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-28T18:35+0300

2026-03-28T18:35+0300

2026-03-28T18:35+0300

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Важный для Саудовской Аравии нефтепровод "Восток-Запад" работает на полную мощность в условиях блокировки Ормузского пролива, перекачивая семь миллионов баррелей нефти в сутки, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источник. "Важнейший саудовский нефтепровод "Восток-Запад", идущий в обход Ормузского пролива, работает на полную мощность, перекачивая семь миллионов баррелей нефти в день", - говорится в сообщении. Трубопровод перекачивает нефть с востока саудовского королевства, подавая ее на западный порт Янбу в Красном море. Агентство отмечает, что из семи миллионов баррелей нефти два миллиона предназначены для саудовских НПЗ. При этом поставки в Янбу лишь частично покрывают потребности покупателей нефти, поскольку до боевых действий США и Израиля с Ираном через Ормуз проходило порядка 15 миллионов баррелей нефти в день. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

ормузский пролив

сша

иран

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ормузский пролив, сша, иран, нпз