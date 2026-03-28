Трамп сделал громкое заявление о Путине

Ненависть между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским достигла апогея, сказал глава США Дональд Трамп.

2026-03-28T09:59+0300

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Ненависть между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским достигла апогея, сказал глава США Дональд Трамп. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома."Я урегулировал восемь войн, и эта должна была стать одной из самых легких, но ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским достигла пика", — заявил он.Трамп отметил, что это ни к чему хорошему не приведет.Президент Соединенных Штатов неоднократно выражал удивление из-за нежелания главы киевского режима заключить соглашение для завершения конфликта.Россия, в свою очередь, не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые двумя лидерами на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз своей национальной безопасности.

