Трамп сделал громкое заявление о Путине

Трамп заявил, что ненависть между Путиным и Зеленским достигла пика
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Ненависть между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским достигла апогея, сказал глава США Дональд Трамп. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.
"Я урегулировал восемь войн, и эта должна была стать одной из самых легких, но ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским достигла пика", — заявил он.
Трамп отметил, что это ни к чему хорошему не приведет.
Президент Соединенных Штатов неоднократно выражал удивление из-за нежелания главы киевского режима заключить соглашение для завершения конфликта.
Россия, в свою очередь, не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые двумя лидерами на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз своей национальной безопасности.
