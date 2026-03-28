Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал внезапное заявление о ядерном оружии у Украины - 28.03.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Зеленский сделал внезапное заявление о ядерном оружии у Украины
Зеленский сделал внезапное заявление о ядерном оружии у Украины - 28.03.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал внезапное заявление о ядерном оружии у Украины
Западные гарантии Украине должны включать в себя передачу ей ядерного оружия, приводит слова Владимира Зеленского издание "Страна.ua". | 28.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-28T08:42+0300
2026-03-28T08:42+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
нато
мид рф
сергей лавров
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Западные гарантии Украине должны включать в себя передачу ей ядерного оружия, приводит слова Владимира Зеленского издание "Страна.ua"."Нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие", — заявил он.Зеленский мотивировал это тем, что ему все говорят о невозможности победить ядерную державу.В начале марта СВР России сообщила, что Париж и Лондон планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Подобные замыслы грубо нарушают международное право, поэтому европейцы хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама.Зеленский в феврале требовал гарантии безопасности сроком на 30-50 лет. На это глава МИД России Сергей Лавров ответил, что под этим сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта. Он напомнил, что во время переговоров с украинцами в Стамбуле в апреле 2022 года центральное место занимала именно эта тема. Москву это устраивало, потому что это действительно имело отношение к коллективному формату в сфере гарантий безопасности, пояснил Лавров, отметив, что сегодня это все оказалось "перечеркнуто".
украина, владимир зеленский, нато, мид рф, сергей лавров
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАТО, МИД РФ, Сергей Лавров
08:42 28.03.2026
 
Зеленский сделал внезапное заявление о ядерном оружии у Украины

Зеленский: гарантии для Киева должны включать передачу ей ядерного оружия

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Западные гарантии Украине должны включать в себя передачу ей ядерного оружия, приводит слова Владимира Зеленского издание "Страна.ua".
"Нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие", — заявил он.
Зеленский мотивировал это тем, что ему все говорят о невозможности победить ядерную державу.

В начале марта СВР России сообщила, что Париж и Лондон планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Подобные замыслы грубо нарушают международное право, поэтому европейцы хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама.

Зеленский в феврале требовал гарантии безопасности сроком на 30-50 лет. На это глава МИД России Сергей Лавров ответил, что под этим сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта. Он напомнил, что во время переговоров с украинцами в Стамбуле в апреле 2022 года центральное место занимала именно эта тема. Москву это устраивало, потому что это действительно имело отношение к коллективному формату в сфере гарантий безопасности, пояснил Лавров, отметив, что сегодня это все оказалось "перечеркнуто".
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийНАТОМИД РФСергей Лавров
 
 
