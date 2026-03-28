Зеленский сделал внезапное заявление о ядерном оружии у Украины
Зеленский: гарантии для Киева должны включать передачу ей ядерного оружия
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Западные гарантии Украине должны включать в себя передачу ей ядерного оружия, приводит слова Владимира Зеленского издание "Страна.ua".
"Нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие", — заявил он.
Зеленский мотивировал это тем, что ему все говорят о невозможности победить ядерную державу.
В начале марта СВР России сообщила, что Париж и Лондон планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Подобные замыслы грубо нарушают международное право, поэтому европейцы хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама.
Зеленский в феврале требовал гарантии безопасности сроком на 30-50 лет. На это глава МИД России Сергей Лавров ответил, что под этим сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта. Он напомнил, что во время переговоров с украинцами в Стамбуле в апреле 2022 года центральное место занимала именно эта тема. Москву это устраивало, потому что это действительно имело отношение к коллективному формату в сфере гарантий безопасности, пояснил Лавров, отметив, что сегодня это все оказалось "перечеркнуто".
