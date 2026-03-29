Названы самые непопулярные алкогольные напитки у россиян
Названы самые непопулярные алкогольные напитки у россиян - 29.03.2026, ПРАЙМ
Названы самые непопулярные алкогольные напитки у россиян
Сильнее всего спрос россиян в 2026 году падает на вино и коньяк, рассказали РИА Новости в "Контуре". | 29.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-29T10:10+0300
2026-03-29T10:10+0300
2026-03-29T10:10+0300
бизнес
россия
общество
вино
коньяк
алкоголь
МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Сильнее всего спрос россиян в 2026 году падает на вино и коньяк, рассказали РИА Новости в "Контуре". "Самыми не популярными напитками у россиян оказались вино и коньяк, динамика спроса -39% и -35% соответственно", - выяснили аналитики, изучив 20 миллионов чеков, выданных в период с 1 февраля по 15 марта. Заметное падение спроса также зафиксировано у водки – на 26% в годовом выражении, а у пива – на 25%. Интерес россиян к шампанскому остался неизменным, а единственным алкогольным напитком, продажи которого выросли, стал виски – спрос подскочил на 35%.
бизнес, россия, общество , вино, коньяк, алкоголь
Бизнес, РОССИЯ, Общество , вино, коньяк, алкоголь
Названы самые непопулярные алкогольные напитки у россиян
"Контур": вино и коньяк стали самыми непопулярными напитками у россиян в 2026 году
МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Сильнее всего спрос россиян в 2026 году падает на вино и коньяк, рассказали РИА Новости в "Контуре".
"Самыми не популярными напитками у россиян оказались вино и коньяк, динамика спроса -39% и -35% соответственно", - выяснили аналитики, изучив 20 миллионов чеков, выданных в период с 1 февраля по 15 марта.
Заметное падение спроса также зафиксировано у водки – на 26% в годовом выражении, а у пива – на 25%.
Интерес россиян к шампанскому остался неизменным, а единственным алкогольным напитком, продажи которого выросли, стал виски – спрос подскочил на 35%.
