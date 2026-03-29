Chevron: восстановление завода в Австралии может занять несколько недель
2026-03-29T16:21+0300
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron заявила, что на восстановление полной производственной мощности комплекса на газовом месторождении Уитстоун, поврежденного из-за мощного циклона "Нарелле" в Австралии, может потребоваться несколько недель, передает агентство Рейтер со ссылкой на электронное письмо от компании. "Пока продолжается оценка ущерба как на береговом заводе Уитстоун, так и на морской платформе, вероятно, потребуется несколько недель, прежде чем производство вернется к полной мощности, чтобы дать время на безопасное завершение ремонтных работ", - приводит агентство заявление. Ранее агентство Блумберг передавало, что на долю австралийских заводов Уитстоун и Горгон приходится около 5% мировых производственных мощностей по СПГ, и приостановка их работы больше обострила ситуацию на рынке на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
